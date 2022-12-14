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В Клиниках СамГМУ впервые в России провели протезирование голеностопного сустава отечественным эндопротезом

14 декабря 2022 12:46
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В Клиниках СамГМУ впервые в России провели протезирование голеностопного сустава отечественным эндопротезом

В травматолого-ортопедическом отделении №1 Клиник Самарского государственного медицинского университета Минздрава России впервые в стране провели протезирование голеностопного сустава с использованием отечественного эндопротеза. Он разработан специалистами Центра НТИ «Бионическая инженерия в медицине» и изготовлен в Центре серийного производства университета, который официально был запущен в ноябре этого года Министром здравоохранения Российской Федерации Михаилом Мурашко и Губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым.

Операцию с использованием отечественного эндопротеза провели 46-летнему мужчине: год назад у него был тяжелый перелом лодыжек, который сопровождался повреждением голеностопного сустава. Перелом сросся неправильно, из-за чего у пациента начались сильные боли, он не мог нормально ходить. Единственным выходом была полная замена голеностопного сустава.

«Пациент обратился к нам в июле, мы ознакомились с его историей, осмотрели, назначили дополнительные обследования и приступили к производству протеза, — рассказывает доцент кафедры травматологии, ортопедии и экстремальной хирургии им. академика РАН А.Ф. Краснова СамГМУ Виктор Иванов. — Изготовление заняло около двух месяцев. Конструкция и материалы протеза прошли все необходимые доклинические проверки на биосовместимость, цитотоксичность, трибологические испытания».

До сегодняшнего дня в России подобные операции выполнялись только в ведущих федеральных медучреждениях с применением импортных протезов. Благодаря разработке ученых Центра НТИ «Бионическая инженерия в медицине» СамГМУ удалось создать эндопротез, который может заменить иностранные аналоги. В разработке, проектировании, производстве эндопротеза, доклиническом тестировании материалов и клинической апробации участвовали несколько подразделений вуза, а также смежные организации: ЦНИИчермет им. Бардина, Самарский электромеханический завод, Самарский университет, Тольяттинский государственный университет, Самарский областной онкологический диспансер, технологические компании «Тиос», ТД «Пластмасс-групп» и другие.

«Очень знаменательно, что впервые в стране такая операция проведена на базе нашего отделения, — подчеркивает заведующий травматолого-ортопедического отделения №1 Клиник СамГМУ Александр Панкратов. — Коллектив авторов вуза предложил пациенту методику тотального протезирования голеностопного сустава персонифицированным эндопротезом полностью российского производства. Эндопротез изготовлен индивидуально и его невозможно поставить другому человеку. Сама операция длилась 3 часа. Она достаточно трудоемкая, но стоит затраченных на подготовительном этапе сил и средств».

После операции пациент две недели проведет в стационаре, а затем около трех месяцев будет восстанавливаться в амбулаторном режиме. Для пациента операция станет настоящим спасением: он не только избавится от боли, но и сможет вернуться к трудовой деятельности.
«Вообще причин, по которым выполняется эндопротезирование, достаточно много: последствия травм, инфекционные поражения суставов, последствия онкологических заболеваний, — говорит Александр Панкратов. — Поэтому если удастся внедрить методику в широкую клиническую практику, это будет большим успехом как для нас, так и для пациентов».

Как отмечает ректор СамГМУ, профессор РАН Александр Колсанов, развитие эндопротезирования — одно из приоритетных инновационных направлений СамГМУ.

«Нам удалось выстроить на базе вуза полный цикл: от идеи до проведения клинической апробации и выпуска готового изделия в Центре серийного производства СамГМУ, — говорит ректор. — С применением эндопротезов, разработанных учеными университета, выполнено уже более 20 успешных операций в Клиниках СамГМУ, а также медицинских организациях Самарской области и ведущих федеральных медицинских центрах России. Очень важно, что для протезирования голеностопного сустава эндопротез полностью создан на отечественной сырьевой базе. Это стало результатом отработки межотраслевых взаимодействий научных, производственных и технологических предприятий. К этой задаче также подключились министерство здравоохранения РФ и министерство промышленности и торговли России, выражаю им отдельную благодарность за поддержку. Таким образом мы совместно решаем важнейшую сегодня задачу импортозамещения и обеспечения суверенитета нашей страны в сфере медицины».

Индивидуальные эндопротезы, в том числе с различными остеинтегрирующими и антибактериальными покрытиями, разработаны по собственной технологии университета и выпускаются в Центре серийного производства СамГМУ. Импланты изготавливаются из титана и циркониевой керамики – биоинертного материала с уникальной способностью прирастать к кости. Эндопротез учитывает анатомические особенности пациента – 3D-модель импланта строится на основе данных его КТ и МРТ. В результате уменьшается риск осложнений, улучшается качество жизни пациента: часть сустава замещается на персонифицированный элемент без потери функциональности и мобильности.

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