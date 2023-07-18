В Клиниках СамГМУ впервые в регионе восстановили пациенту полностью утраченный нос

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Самарские врачи совместно с московскими коллегами прооперировали пациента из Челябинска, которому удалили нос в ходе лечения рака кожи.



Восстановить такой обширный и сложный дефект очень трудно. Современное и высокотехнологичное решение предложил реконструктивный хирург, ассистент кафедры оперативной хирургии СамГМУ, к.м.н. Владимир Ивашков.



Сначала, используя снимки компьютерной томографии и уникальную разработку СамГМУ – систему хирургической навигации, была виртуально воссоздана утраченная геометрия лица и определен объем тканей, необходимых для восстановления. Для каркаса носа в Центре серийного производства СамГМУ создали анатомическую пластину из титана. Хрящевые части были напечатаны на 3D-принтере из собственных тканей хряща пациента. Для восстановления кожных покровов использовались ткани с предплечья пациента.



Операцию подготовила и спланировала команда сотрудников университета под руководством ректора, профессора РАН, заслуженного деятеля науки РФ Александра Колсанова. Ювелирная микрохирургическая операция длилась 10 часов, к ней было привлечено более 10 различных специалистов.



Через две недели пациента выпишут из стационара, сейчас он чувствует себя хорошо.



«Микрохирургия в сочетании с использованием индивидуальных эндопротезов и аутотрансплантатов — это сегодняшний день. И мы гордимся тем, что сегодня являемся флагманом в медицине», — прокомментировал операцию заведующий кафедрой челюстно-лицевой хирургии и стоматологии СамГМУ, член-корреспондент РАН, д.м.н., профессор Иван Байриков, сообщает пресс-служба СамГМУ.

Фото: пресс-служба СамГМУ