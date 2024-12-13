В Клиниках СамГМУ впервые в регионе начали выполнять малоинвазивные операции по клипированию створок митрального клапана

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В Клиниках Самарского государственного медицинского университета Минздрава России впервые в регионе начали выполнять сложные малоинвазивные операции пациентам с патологией митрального клапана при прогрессирующей сердечной недостаточности. Операции по технологии Mitraclip проводятся через прокол вены на бедре, а в полостях сердца хирургические манипуляции производятся через управляемые хирургом катетеры. Благодаря этому хирургическая травма для пациента минимальна и сопоставима с обычной пункцией вены. Ранее коррекцию такой патологии можно было провести только с помощью открытой операции с искусственным кровообращением.

Операции выполнили пяти пациентам с тяжелой митральной недостаточностью. Митральный клапан находится между левым предсердием и левым желудочком. Из-за того, что створки клапана недостаточно смыкаются, происходит обратный сброс крови из левого желудочка в левое предсердие - регургитация. В результате пациентов начинает беспокоить одышка, сердцебиение, перебои в работе сердца, отеки на нижних конечностях - развивается сердечная недостаточность. Особенность прооперированных пациентов в том, что наряду с тяжелой митральной недостаточностью, у них уже развилась выраженная сердечная недостаточность и ранее они перенесли операции на открытом сердце.

«Это довольно серьезная ситуация, при которой без хирургического лечения будет прогрессировать порок и сердечная недостаточность, что может привести к летальному исходу, – пояснила врач кардиолог отделения сосудистой хирургии №1 клиники факультетской хирургии Клиник СамГМУ Дина Грязнова. - Поэтому именно малоинвазивная технология Mitraclip для таких пациентов является оптимальной».

Как рассказал заведующий отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения Клиники факультетской хирургии СамГМУ Евгений Каменев, раньше такие пациенты могли получить помощь только в виде открытой операции с использованием искусственного кровообращения.

«Применяемая технология позволяет выполнить малотравматичные внутрисосудистые вмешательства, что резко снижает количество осложнений и уменьшает общую операционную травму, – говорит Евгений Каменев. - Операция высокотехнологичная, сложная, может продолжаться несколько часов и требует мультидисциплинарного подхода. Мы прошли обучение этой технологии как в крупнейших центрах России, так и и за границей».

Во время операции хирург с помощью специального проводника в полости сердца заводит клип, похожий на «прищепку». Клип устанавливается в определенном месте створок клапана и после этого клапан начинает работать нормально - без регургитации. Таким образом тяжесть митральной и сердечной недостаточности уменьшаются.

«Сложность операции состоит в том, что хирург проводит инструмент в полостях сердца, исключительно ориентируясь на изображение, которое получает врач, выполняющий эхокардиографию, – говорит заведующий отделением функциональной диагностики Клиник СамГМУ Екатерина Усенко. - Каждый шаг, каждое решение о движении самого инструмента в полостях сердца, принимается совместно хирургом и врачом, выполняющим эхокардиографию».

Благодаря тому, что операция малоинвазивная, уже через 4-5 дней пациентов выписывают домой, а через 3-4 недели они могут вернуться к своей обычной жизни.

Одним из прооперированных пациентов стал 72-летний мужчина из Тольятти. Проблемы с сердцем у него начались еще в 2000 году, но сначала мужчина переносил их «на ногах». Когда ситуация совсем ухудшилась, обратился к врачу, после чего ему в течение нескольких лет выполнили несколько различных операций.

Фото: СамГМУ