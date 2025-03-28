В Клиниках СамГМУ вернули к нормальной жизни пациента с редким сочетанием патологий

Я нашел ошибку
Главные новости:
В удовлетворении встречных требований Полины Лурье о выселении решением суда отказано.
Суд вернул Долиной, пострадавшей от аферистов, квартиру в Москве
В Самаре ночью -1, +1°С, днем +12, +14°С.
29 марта в регионе без осадков, до +14°С
Горожане уже оценили достоинства, которыми обладают новые низкопольные трамваи.
Очередная партия новых трамваем уже в Самаре
Сообщения поступили на платформу обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе» и в ходе прямого эфира, прошедшего  25 марта. 
Вадим Бородин провел объезд территорий Советского района по сообщениям горожан
Программа направлена на поддержку инициатив жителей региона по обустройству общественных пространств и дворовых территорий.
Определены победители конкурса «Народный бюджет Самарской области»
Более 300 участников из России и зарубежных стран соберутся для разработки новых форматов сохранения исторической памяти.
В Самарской области пройдёт Международный молодёжный исторический форум «Сохранённая память»
В связи с проведением спортивных соревнований по велосипедному спорту.
В Самаре временно ограничат движение транспорта
Помните: при появлении первых симптомов заболеваний кожи, необходимо обратиться к специалисту.
Самарский врач-дерматовенеролог: "Грибковые поражения кожи — это инфекционные заболевания, вызванные паразитическими грибками"
Наверх
Самара  +11 °C, Тольятти  +9 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 83.83
-0.38
EUR 90.54
-1.46
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарский ВООПИиК запускает цикл бесплатных лекций
В апреле в СОУНБ пройдёт новый цикл просветительских встреч проекта «Интеллектуальная среда»
В «ЗИМ Галерее» пройдет экскурсия по выставке художницы Дарьи Емельяновой
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Клиниках СамГМУ вернули к нормальной жизни пациента с редким сочетанием патологий

28 марта 2025 16:31
164
Пациент Александр обратился в Клиники СамГМУ с болью в плечевом суставе и ограничением движений, которые возникли после травмы.

В Клиниках Самарского государственного медицинского университета Минздрава России к привычной жизни вернули пациента, у которого долгое время были боли и ограничение движений в плечевом суставе. Во время обследования у мужчины обнаружили редкое сочетание сразу двух патологий, которые врачам удалось устранить в два этапа, в том числе благодаря установке индивидуального эндопротеза производства СамГМУ.

Пациент Александр обратился в Клиники СамГМУ с болью в плечевом суставе и ограничением движений, которые возникли после травмы. Сначала мужчине назначили противовоспалительную терапию и физиопроцедуры, но они не давали эффекта. Так как у пациента преобладали симптомы воспалительного процесса, он проходил лечение сначала в отделении ревматологии, потом в отделении хирургии, где ему также проводили комплексное лечение, но и оно не помогло — его продолжали мучить боли и прогрессирующая контрактура. Тогда к консультации привлекли врачей травматолого-ортопедического отделения № 2 Клиник СамГМУ.

«Когда мы впервые увидели пациента, он уже выглядел уставшим от длительного и безуспешного лечения и, скажу откровенно, не был позитивно настроен, — говорит руководитель Центра ревизионного эндопротезирования суставов конечностей Клиник СамГМУ, заведующий травматолого-ортопедическим отделением № 2, главный внештатный специалист травматолог-ортопед Минздрава Самарской области, д.м.н. Дмитрий Кудашев. — По результатам проведенного обследования мы диагностировали аваскулярный остеонекроз головки плечевой кости, ассоциированный с септическим артритом этого же плечевого сустава. То есть, клиническая ситуация была достаточно сложная и не имеющая известного решения. С одной стороны, у пациента развивался некроз костной ткани головки плеча — это процесс, который локализуется в кости. С другой стороны, мы подтвердили наличие септического артрита плечевого сустава. Сочетание этих двух патологий является редким, однако в последнее время мы наблюдаем подобные случаи все чаще, особенно у пациентов после перенесенного ковида. Самое главное, что в отношении такого сочетанного поражения в настоящее время отсутствует общепринятая тактика лечения. Мы понимали, что на момент обращения пациента выполнять эндопротезирование было нельзя, потому что наличие септического процесса в области сустава являлось абсолютным противопоказанием к операции. После обсуждения этой клинической ситуации между врачами нашего отделения было принято решение о проведении двухэтапного оперативного лечения».

Первым этапом мужчине выполнили видеоартроскопию плечевого сустава. Операцию провел врач травматолог-ортопед травматолого-ортопедического отделения № 2, доцент Сергей Зуев-Ратников. В ходе хирургического вмешательства врачи зашли в сустав через небольшие проколы, удалили все патологически измененные мягкие ткани и рубцы, которые поддерживали воспалительный процесс или уже были его следствием, освободили головку плеча от всех спаек, чтобы увеличить объем движений в плечевом суставе. После этого в течение четырех месяцев пациент проходил реабилитационное лечение.

«На каком-то этапе пациенту даже показалось, что первой операции будет достаточно, — говорит Дмитрий Кудашев. — У него увеличился объем движений и значительно уменьшились боли. Но мы, как травматологи-ортопеды, прекрасно понимали, что патологические изменения в головке плечевой кости как были, так и остались. Более того, на контрольных рентгенограммах и компьютерных томограммах мы наблюдали продолжающийся процесс деформации и разрушения головки плеча. Поэтому после очередного обсуждения с пациентом было принято решение выполнить ему эндопротезирование с применением индивидуального безножкового керамического эндопротеза плечевого сустава. Это уникальная разработка нашего университета и подобные операции в регионе выполняют только в Клиниках СамГМУ. Такие эндопротезы проектируются и изготавливаются в НИИ бионики и персонифицированной медицины СамГМУ непосредственно для конкретного пациента. Второй важный момент — в отличие от тотального эндопротезирования, безножковое эндопротезирование позволяет сохранить практически половину объема головки плечевой кости. Ключевым при этом является то, что мы сохраняем области прикрепления мышц, связок и капсулы сустава. Тем самым, заменяя пораженную часть головки плечевой кости, функционально мы практически не травмируем сам сустав».

Эндопротез спроектировали и изготовили совместно с НИИ бионики и персонифицированной медицины СамГМУ. В декабре пациента прооперировали, сейчас он вернулся к обычному образу жизни.

«Такое сложное многоэтапное лечение позволило в этой нетривиальной клинической ситуации достичь очень хорошего результата, — говорит Дмитрий Кудашев. — Необходимо подчеркнуть, что в нашем отделении, с одной стороны, есть разработанные и запатентованные способы лечения пациентов с асептическим остеонекрозом. С другой стороны, мы глубоко погружены в тему септической остеологии и артрологии, так как в одной команде со специалистами хирургического отделения № 2 Клиники пропедевтической хирургии занимаемся оперативным лечением пациентов с инфекционными поражениями костей и суставов. И, несомненный плюс в том, что в СамГМУ есть возможность изготовить для каждого пациента индивидуальный эндопротез. Благодаря сочетанию всех этих факторов мы проводим полный цикл диагностики и лечения этой крайне сложно группы пациентов здесь — в стенах Клиник СамГМУ».

Пациент Александр рассказал, что благодаря лечению вновь ощутил себя полноценным человеком.

«Я могу поднимать руку, бриться, есть вилкой и ножом, вы не поверите, какое это счастье — получить радость движения, — говорит Александр. — В течение более полутора лет я был практически обездвижен на правую руку. А неделю назад я даже катался на беговых лыжах. Врачи совершили чудо, но, чтобы развить это чудо, каждому нужно заниматься собой после таких операций и выполнять все предписанные упражнения. Это тяжело, но необходимо, если ты хочешь опять войти в строй и чувствовать себя полноценным человеком. Для меня это очень важно, я играю в футбол, занимаюсь плаванием и теннисом, катаюсь на беговых и горных лыжах. Конечно, положительный настрой, который дали врачи сыграл свою роль. Каждый сотрудник здесь очень заинтересован в тебе, каждый „болеет“ за тебя, интересуется твоим самочувствием. Я очень благодарен этим людям за то, что они помогли снова стать тем, кем я был».

 

Фото:   пресс-служба СамГМУ

Теги: Медицина Самара Университет

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
На сегодняшний день в медицинском университете обучается более 8 тысяч студентов, ординаторов и аспирантов из 40 регионов страны и 39 стран зарубежья.
20 марта 2025, 17:38
Ректор СамГМУ рассказал о целевой подготовке специалистов
На сегодняшний день в медицинском университете обучается более 8 тысяч студентов, ординаторов и аспирантов из 40 регионов страны и 39 стран зарубежья. Здравоохранение
899
Портативный кольпоскоп с простым интерфейсом станет незаменимым инструментом в медицинских учреждениях отдаленных районов и сельской местности, где есть дефицит квалифицированных специалистов.
14 марта 2025, 20:32
Цифровой кольпоскоп для диагностики рака шейки матки разработки СамГМУ получил регистрационное удостоверение
Портативный кольпоскоп с простым интерфейсом станет незаменимым инструментом в медицинских учреждениях отдаленных районов и сельской местности, где есть... Здравоохранение
1990
Это позволит пациенту в будущем не только избежать инвалидности, но и повторных хирургических вмешательств.
28 октября 2024, 14:32
В Клиниках СамГМУ полуторагодовалому малышу выполнили сложную операцию для восстановления тазобедренного сустава
Это позволит пациенту в будущем не только избежать инвалидности, но и повторных хирургических вмешательств. Здравоохранение
3510
Здравоохранение
Помните: при появлении первых симптомов заболеваний кожи, необходимо обратиться к специалисту.
28 марта 2025  16:42
Самарский врач-дерматовенеролог: "Грибковые поражения кожи — это инфекционные заболевания, вызванные паразитическими грибками"
258
Пациент Александр обратился в Клиники СамГМУ с болью в плечевом суставе и ограничением движений, которые возникли после травмы.
28 марта 2025  16:31
В Клиниках СамГМУ вернули к нормальной жизни пациента с редким сочетанием патологий
164
Андрей Орлов вручил дипломы победителям областного конкурса специалистов первичного звена здравоохранения «Лучший врач Самарской области».
28 марта 2025  15:11
В Самарской области определили лучших врачей за 2024 год
230
Хайкина заявила, что рекомендация, согласно которой каждому следует пить по 2 л воды в день, основана на старых исследованиях и не работает.
27 марта 2025  21:45
Врач развеяла мифы о необходимом организму количестве воды
601
Приём пациентов будет осуществляться по заранее составленному графику, что позволит минимизировать время ожидания и обеспечить оперативность диагностики.
27 марта 2025  17:46
В Самарскую поликлинику №4 поступили два новых УЗИ-аппарата
539
Чтобы предотвратить развитие синусита, необходимо придерживаться нескольких эффективных мер.
27 марта 2025  14:59
Самарский врач-отоларинголог: "Острый синусит часто возникает на фоне недолеченных инфекционных заболеваний"
610
Инфекции могут значительно ухудшить состояние пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
26 марта 2025  18:34
Заведующий отделением Самарского кардиодиспансера рассказал, как инфекционные заболевания влияют на пациентов с болезнями сердечно-сосудистой системы
1198
В Шенталинском районе с начала 2025 года мобильными медицинскими бригадами охвачено более 40 ветеранов ВОВ, тружеников тыла.
26 марта 2025  16:44
Забота на дому: медработники региона проводят медицинские осмотры ветеранов ВОВ
746
Начались ремонтные работы.
26 марта 2025  14:59
Около 1000 пациентов двух поселков Большечерниговского района будут получать медпомощь в обновленных подразделениях
717
В Клиниках СамГМУ впервые в регионе установили индивидуальный эндопротез-спейсер с антибактериальным покрытием
26 марта 2025  13:50
В Клиниках СамГМУ впервые в регионе установили индивидуальный эндопротез-спейсер с антибактериальным покрытием
731
Весь список
Современная медицина
15 августа 2024  10:59
СамГМУ и «Аскона» разработают портативное устройство для диагностики и коррекций нарушений сна
11731
Весь список
В центре внимания
Забронировать путевку в детский лагерь теперь можно онлайн
28 марта 2025  13:58
Забронировать путевку в детский лагерь теперь можно онлайн
236
В Самаре с сегодняшнего дня временно перекроют участок улицы Мичурина
28 марта 2025  10:06
В Самаре с сегодняшнего дня временно перекроют участок улицы Мичурина
280
Глава региона пообщался с главврачами больниц и поликлиник Самарской области. Каждый из руководителей смог выразить свои пожелания и задать вопросы губернатору.
27 марта 2025  16:07
Вячеслав Федорищев передал главврачам медучреждений региона 87 новых машин неотложной помощи
508
На территории Самарской области установлен особый противопожарный режим
27 марта 2025  12:22
На территории Самарской области установлен особый противопожарный режим
388
В Самаре открыли для движения две дороги
27 марта 2025  10:03
В Самаре открыли для движения две дороги
431
Весь список