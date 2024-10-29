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В Клиниках СамГМУ прошла благотворительная неделя обследований на кардиотоксичность

29 октября 2024 13:18
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В Клиниках СамГМУ прошла благотворительная неделя обследований на кардиотоксичность

В Международном научно-образовательном центре кардиоваскулярной патологии и кардиовизуализации СамГМУ проводилась благотворительная неделя, в рамках которой можно было пройти бесплатно комплексное обследование «Кардиотоксичность».

Оно предназначалось для пациентов, проходящих лечение по поводу онкологических заболеваний (химиотерапия, лучевая терапия) и включало в себя расширенный протокол эхокардиографии с дополнительной оценкой деформации миокарда (speckle tracking), 3D фракцией желудочков и ЭКГ.

При назначении такого лечения важнейшей задачей ведения пациентов является оценка безопасности его применения, поскольку у части больных в клинической картине онкологических заболеваний на фоне противоопухолевой терапии, на первый план могут выходить признаки поражения сердца, которые усугубляют тяжесть состояния.

МНОЦ кардиоваскулярной патологии и кардиовизуализации занимается этой проблемой с момента своего создания в 2021 году. Также создан цикл дополнительного профессионального образования для врачей функциональной и ультразвуковой диагностики и кардиологов.

 

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