В Клиниках СамГМУ помогли пациентке с очень редкой патологией кишечника

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В отделении колопроктологии Клиник Самарского государственного медицинского университета Минздрава России (СамГМУ) 80-летней пациентке устранили инвагинацию кишечника. Такая патология у взрослых людей встречается крайне редко. Благодаря операции пациентка избавилась от болей и сможет вернуться к обычной жизни.

При инвагинации кишечника тонкая кишка начинает внедряться в толстую кишку, вызывая боли и кишечную непроходимость. Как пояснил заведующий отделением колопроктологии Клиник СамГМУ Павел Андреев, обычно инвагинация кишечника встречается у детей, когда еще не сформирована перегородка между толстой и тонкой кишкой. Во взрослом возрасте такая патология может развиться из-за новообразования в кишечнике, например, полипа или опухоли.

Когда женщину начали мучить боли, она обратилась в Центральную районную больницу по месту жительства. Там ей помочь не смогли и направили в одно из медучреждений областной столицы, где врачи порекомендовали обратиться в профильное отделение Клиник СамГМУ.

«Мы выполнили обследование толстой кишки - колоноскопию, – рассказал Павел Андреев. – Однако на колоноскопии диагностировать новообразование было невозможно, поэтому было принято решение прооперировать женщину. Операцию провели лапароскопически — через проколы, удалили пораженный сегмент кишки. В ходе его обследования обнаружилось полиповидное образование, которое и стало причиной инвагинации. Также мы восстановили пациентке естественную проходимость желудочно-кишечного тракта».

Женщина перенесла операцию хорошо и находится под наблюдением врачей. После выписки она сможет вернуться к обычному образу жизни.

Фото: СамГМУ