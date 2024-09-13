В Клиниках СамГМУ откроется первое в Самаре нейроурологическое подразделение для лечения сложных заболеваний

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В Клиниках Самарского государственного медицинского университета Минздрава России откроется первое в Самаре нейроурологическое подразделение с возможностью диагностики, лечения и реабилитации пациентов с дисфункцией тазового дна. Здесь будут оказывать широкий спектр услуг, сопровождая пациентов со сложными урологическими заболеваниями на всем пути к выздоровлению.



Большинство урологических заболеваний достаточно изучены и имеют регламентированные методы лечения, пояснил врач-уролог отделения пересадки органов и урологии Клиник СамГМУ Дмитрий Зотов. Однако отдельно выделяются заболевания, связанные с дисфункцией тазового дна. В эту группу входят анатомические нарушения – пролапсы женских половых органов, стрессовое недержание мочи; функциональные нарушения – гиперактивный, гиперсенсорный и гипоактивный мочевой пузырь, дисфункциональное мочеиспускание; синдром хронической тазовой боли, синдром болезненного мочевого пузыря, сексуальные дисфункции.



«Проблема диагностики и лечения пациентов с дисфункцией тазового дна – сегодня наиболее актуальная для урологии, – говорит Дмитрий Зотов. - По данным статистики, около 14% мужчин и женщин страдают от боли и дискомфортных ощущений в области таза, не связанных с воспалительными или онкологическими заболеваниями. Пациента могут беспокоить частые выраженные позывы на мочеиспускание малыми порциями, рези и боли при мочеиспускании, недержание и неудержание мочи, или же затрудненное мочеиспускание, боли, жжение, дискомфорт в области малого таза, промежности и наружных половых органов. Все эти симптомы существенно ухудшают качество жизни не только на физическом, но и на психоэмоциональном уровне. Учитывая распространенность таких патологических состояний, было принято решение развивать данное направление в Клиниках СамГМУ. Мы переняли опыт наших коллег из ведущих центров нейроурологии России, и открываем первое в Самаре подразделение, где смогут получать помощь пациенты с подобными заболеваниями».



В новом подразделении будут проводить комплексное уродинамическое исследование, лечение хронического и интерстициального циститов, хронической тазовой боли, недержания мочи, блокаду полового нерва и его ветвей при нейропатии, реабилитацию после родов и операций, ботулинотерапию мышц тазового дна и интравезикальное введение ботулотоксина при гиперактивном мочевом пузыре.