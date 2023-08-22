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В июле в регионе стартовал проект для молодожёнов, направленный на сохранение репродуктивного здоровья

22 августа 2023 17:25
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Кто принимает участие в проекте? Почему важно воспользоваться сертификатом? Какие профилактические обследования проходят супруги?

Бесплатные обследования и индивидуальная программа подготовки к беременности: в Самарской области заботятся о здоровье молодоженов.

 В июле в регионе стартовал проект для молодожёнов, направленный на сохранение репродуктивного здоровья.

Кто принимает участие в проекте?

Почему важно воспользоваться сертификатом?

Какие профилактические обследования проходят супруги?

Рассказывает главный внештатный специалист по репродуктивному здоровью министерства здравоохранения Самарской области и Приволжского федерального округа, заведующая отделением вспомогательных репродуктивных технологий Самарского областного медицинского центра «Династия», кандидат медицинских наук Ирина Моисеева:

 «Цель проекта – сохранение здоровья, раннее выявление нарушений репродуктивной системы и своевременная их коррекция. Именно так нужно подходить к вопросу собственного здоровья и планирования беременности.

‍Сертификат выдается молодоженам от 18 до 45 лет при государственной регистрации заключения брака органами записи актов гражданского состояния по месту государственной регистрации заключения брака на территории Самарской области.Он действует в течение 6 месяцев.

Сертификат обеспечивает бесплатную высококвалифицированную первичную консультативно-диагностическую помощь в рамках территориальной программы государственных гарантий в Самарской области. Для получения консультации супругам необходимо обратиться в поликлинику по месту прикрепления полиса обязательного медицинского страхования после предварительной записи. При себе нужно иметь Сертификат, паспорт гражданина Российской Федерации, полис ОМС.

Перечень обследований для женщины включает:
консультацию акушера-гинеколога с осмотром,
УЗИ малого таза,
 определение группы крови и резус-фактора,
исследование крови на сифилис и ВИЧ,
исследование мазков, в том числе онкоцитологических, исключающих рак шейки матки.

Обследования для мужчины:
консультацию уролога,
спермограмму,
исследование крови на сифилис и ВИЧ,
 исследование мазков.

По итогам обследований врачи составляют индивидуальную программу подготовки супругов к беременности. Именно такой персонализированный подход даст возможность правильно и грамотно оценить репродуктивное здоровье пары, вовремя выявить имеющуюся патологию, при необходимости провести лечение, возможно с привлечением смежных специалистов.

 Достаточно часто как у женщины, так и мужчины имеется лишний вес. В данном случае нужны консультация и лечение у эндокринолога.

 При повышенном артериальном давлении возможно потребуется осмотр кардиолога, назначения которого необходимо строго выполнять.

Вовремя выявленные изменения при ультразвуковом исследовании позволят принять меры для сохранения самих репродуктивных органов и их функций.

Наличие инфекции часто приводит к ухудшению здоровья, в том числе нарушает фертильную функцию - способность к деторождению. Поэтому исключение воспалительных процессов является важнейшим фактором сохранения репродуктивного здоровья.

Возможность бесплатно пройти обследование состояния репродуктивной системы пары уникальна и бесценна. Практически это создание Паспорта репродуктивного здоровья, который дает шанс определить здоровье человека в целом, понять свой фертильный статус, провести грамотную предгравидарную подготовку для благополучного наступления и вынашивания планируемой желанной беременности.

В случае выполненных репродуктивных планов для семейной пары также индивидуально разработается программа контрацепции на необходимый период.

Репродуктивное здоровье – это состояние физического, психического и социального благополучия человека. Значит, поддержание хорошего репродуктивного здоровья – это залог полноценной счастливой жизни».

 

Фото:   ru.freepik.com

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Здравоохранение
Кто принимает участие в проекте? Почему важно воспользоваться сертификатом? Какие профилактические обследования проходят супруги?
22 августа 2023  17:25
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