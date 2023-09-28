В Исаклинском районе заработал обновлённый офис врача общей практики

133

Более 300 жителей села Новое Якушкино наблюдаются, проходят диспансеризацию и получают необходимую помощь в новых условиях.



По национальному проекту «Здравоохранение» в офисе выполнен капитальный ремонт: обновлены интерьер и фасад, заменены двери и инженерные коммуникации. Входная группа приведена в соответствие с принципами доступной среды.



«Преобразились все помещения — зона ожидания приема, врачебный, процедурный и прививочный кабинеты, лаборатория. В дополнение к ремонту ожидаем поставку нового оборудования, — рассказал главный врач Исаклинской больницы Александр Медведев. — Здесь жители могут проконсультироваться с врачом общей практики, пройти ряд лабораторных исследований, электрокардиографию и пульсоксиметрию. Также в офис по графику выезжают специалисты узкого профиля».



Обновление медицинской инфраструктуры района продолжается. В ближайшее время завершится ремонт поликлиники в селе Исаклы. Ранее по нацпроекту также обновился офис врача общей практики в селе Новое Ганькино.