В ходе рабочего визита в Тольятти Армен Бенян посетил подразделения поликлиники № 2

125

В рамках рабочего визита в Тольятти врио министра здравоохранения Самарской области Армен Бенян посетил подразделения поликлиники № 2.



На встрече с коллективом руководитель ведомства отметил, что с 15 февраля на должность главного врача поликлиники назначен Владимир Ермолаев. Ранее он исполнял обязанности руководителя учреждения.



Армен Бенян совместно с главным врачом проконтролировали работу детского отделения. Ранее в подразделении провели ремонт, внедрили принципы бережливого производства. Новые условия для юных пациентов и специалистов созданы благодаря национальному проекту «Здравоохранение», который реализуется по решению Президента России Владимира Путина.



Врио министра поручил главному врачу наладить взаимодействие со стационарным звеном с использованием ЕМИАС, а также усилить информирование родителей о возможностях дистанционной записи к врачам.



Владимир Ермолаев представил доклад о результатах развития учреждения за последние годы, обновлении подразделений и дальнейших планах:

обновлено оборудование - поставлены аппараты УЗИ, маммограф, эндоскопическое оборудование

в автопарке поликлинике 8 новых автомобилей для оказания неотложной помощи, работы участковой службы и медицинских мобильных бригад

проведен капитальный ремонт педиатрических отделений №1 и №2, внедрены принципы бережливого производства

обновлена входная группа центрального корпуса

возведен модульный корпус амбулатории для оказания первичной медико-санитарной помощи.



«Сегодня во многом именно первичное звено формирует результат работы всей системы здравоохранения. Наша общая задача работать проактивно, совершенствовать путь пациента и путь специалиста в процессах организации медицинской помощи. За год поликлиника сделала рывок в своем развитии, он связан в первую очередь с контролем и организацией работы. Не стоит останавливаться. Уже в начале года важен опережающий темп в проведении диспансеризации, организации диспансерного наблюдения за пациентами с хроническими заболеваниями. Поставлена задача на 10 % увеличить охват прикреплённого населения профилактическими мероприятиями. Необходимо формировать приверженность к профилактической медицине, быть примером во всем и прежде всего в следовании принципам здорового образа жизни", - отметил Армен Бенян.



Руководитель ведомства поблагодарил всех сотрудников поликлиники за труд - и медицинских работников, и специалистов всех служб, которые обеспечивают деятельность учреждения. В завершении встречи он вручил коллегам награды.