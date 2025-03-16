В губернии оказание медпомощи пациентам с вирусным гепатитом С на особом контроле

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В Самарской области оказание медпомощи пациентам с вирусным гепатитом С на особом контроле: планы до 2030 года полностью элиминировать вирус.

Об этом рассказали руководитель управления организации социально значимой и высокотехнологичной медицинской помощи министерства здравоохранения Самарской области Илья Сиротко, главный внештатный инфекционист министерства здравоохранения Самарской области , руководитель областного гепатологического центра Елена Стребкова, главный внештатный специалист по ВИЧ-инфекции министерства здравоохранения Самарской области, главный врач Самарского областного клинического центра профилактики и борьбы со СПИД, Оксана Чернова на пресс-конференции в пресс-центре Самарского областного вещательного агентства, посвященной профилактике гепатита С.

«В этом году мы отмечаем 15-летний юбилей, когда Самарская область одна из первых в ПФО начала борьбу с вирусным гепатитом С. Сейчас в регионе проводится большая работа в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», который реализуется по решению Президента Владимира Владимировича Путина. В регионе получают лечение около 8 тысяч человек с гепатитом С, 4000 – с вирусным гепатитом В, больше 10 000 пациентов с ВИЧ и гепатитом С», - рассказал Илья Сиротко.

Гепатит С - это вирус, который постепенно поражает печень, образуя цирроз и фиброз, а также онкологические заболевания.

Средняя продолжительность жизни человека без лечения противовирусными препаратами снижается на 15-20 лет от средней продолжительности жизни.

«Вирус гепатита С провоцирует прогрессирование ВИЧ-инфекции, а сам вирус иммунодефицита человека влияет на более тяжелое течение гепатита С. У таких людей увеличивается риск развития фиброза, рака печени. Важно своевременно выявить данное заболевание. Все пациенты нашего центра сразу обследуются на гепатит С, В. Если вирус элиминирован из организма человека, то влияние этого вируса на течение ВИЧ-инфекции устранено, и то прогрессирование, которое могло бы быть на фоне сочетанной инфекции относительно ВИЧ естественно отсутствует», - отметила Оксана Чернова.

Напомним, инфицирование вирусом гепатита С возможно:

- при употреблении инъекционных наркотиков

- во время нанесения татуировок, пирсинга, проведения

- косметологических процедур, маникюра или педикюра, если в салоне используются нестерильные иглы или другие инструменты

- половым путем

- от инфицированной матери ребенку во время беременности или родов.

«Одно из важных направлений стратегии борьбы с хроническим вирусным гепатитом С — увеличение охвата пациентов противовирусной терапией. Лечение проводится за счёт средств областного и федерального бюджетов, а также средств обязательного медицинского страхования. В текущем году планируется оказать необходимую медицинскую помощь около 1300 жителям региона. Мы ежемесячно подводим итоги процессов лечения и обследования пациентов. В этом году в рамках диспансеризации планируется обследовать порядка 170 тысяч жителей нашего региона. В следующем году этот показатель еще выше –до 200 тысяч граждан. Чем больше мы выявим пациентов со скрытым вирусом, тем раньше мы сможем начать их лечение и тем быстрее этот вирус элиминируется. На данный момент создан федеральный регистр, который позволяет отслеживать результаты", - отметил руководитель управления.

Благодаря нацпроекту с этого года при прохождении диспансеризации или профилактического осмотра пациенты старше 25 лет раз в 10 лет будут сдавать анализ крови на антитела к гепатиту С. В рамках прохождения диспансеризации специалисты также назначают дополнительные обследования: УЗИ брюшной полости, эластометрии печени, коагулограмму и гастроскопию.

«Если у человека недавно выявлен гепатит, и вирус не оказал своего длительного воздействия на организм, то мы избавляемся от вируса и печень остается практически здоровой. А если вирус долго пробыл в организме и мы видим образование фиброза, небольшой регресс обратно будет, но не уйдет до конца. Поэтому пациенты, у которых выраженный фиброз или цирроз печени остаются под наблюдением и после того, как избавились от вируса», - рассказала Елена Стребкова.

Кроме того, главный инфекционист региона отметила, что в этом году будут открыты 2 новых центра в Кинельской и Кинель-Черкасской ЦРБ. В них врач-инфекционист будет проводить лечение пациентов, отобранных в гепатологическом центре. Жителям будет удобно получать лечение без приезда в Самару.

Фото: минздрав СО