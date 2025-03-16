Я нашел ошибку
Главные новости:
В этот день в библиотеке пройдет день открытых дверей «Библиотека собирает друзей».
Сегодня Самарская областная детская библиотека отмечает 88-летие
Планы - до 2030 года полностью элиминировать вирус.
В губернии оказание медпомощи пациентам с вирусным гепатитом С на особом контроле
Депутат Останина: регионы сами определят число приютов для бездомных собак
Депутат Останина: регионы сами определят число приютов для бездомных собак
Она проработала в системе здравоохранения более 50 лет.
Скончалась Лидия Климентова - бывший председатель областного комитета Профсоюза работников здравоохранения региона
В Самарской области горела трава на 660 квадратных метрах
В Самарской области горела трава на 660 квадратных метрах
В Самаре рассмотрели апелляцию виновнику смертельного ЧП на реке Сок
В Самаре рассмотрели апелляцию виновнику смертельного ЧП на реке Сок
Самарцев предупреждают: осторожно, тонкий лед! 
Самарцев предупреждают: осторожно, тонкий лед! 
В Тольятти за один день произошло два ДТП со средствами индивидуальной мобильности
В Тольятти за один день произошло два ДТП со средствами индивидуальной мобильности
Наверх
Самара  +4 °C, Тольятти  +2 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 85.57
-1.05
EUR 93.61
-0.65
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
СОУНБ и поэт Евгений Чепурных приглашают на литературную встречу в честь юбилея Сергея Есенина
На концерте в Самаре впервые встретятся два именитых коллектива - легендарный коллектив Поволжья
В Клявлинском районе прошло торжественное вручение паспортов юношам и девушкам, которым исполнилось 14 лет
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В губернии оказание медпомощи пациентам с вирусным гепатитом С на особом контроле

16 марта 2025 14:49
81
Планы - до 2030 года полностью элиминировать вирус.

В Самарской области оказание медпомощи пациентам с вирусным гепатитом С на особом контроле: планы до 2030 года полностью элиминировать вирус.

Об этом рассказали руководитель управления организации социально значимой и высокотехнологичной медицинской помощи министерства здравоохранения Самарской области Илья Сиротко, главный внештатный инфекционист министерства здравоохранения Самарской области , руководитель областного гепатологического  центра Елена Стребкова, главный внештатный специалист по ВИЧ-инфекции министерства здравоохранения Самарской области, главный врач Самарского областного клинического центра профилактики и борьбы со СПИД, Оксана Чернова на пресс-конференции в пресс-центре Самарского областного вещательного агентства, посвященной профилактике гепатита С.

«В этом году мы отмечаем 15-летний юбилей, когда Самарская область одна из первых в ПФО начала борьбу с вирусным гепатитом С. Сейчас в регионе проводится большая работа в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», который реализуется по решению Президента Владимира Владимировича Путина. В регионе получают лечение около 8 тысяч человек с гепатитом С, 4000 – с вирусным гепатитом В, больше 10 000 пациентов с ВИЧ и гепатитом С», - рассказал Илья Сиротко.

Гепатит С - это вирус, который постепенно поражает печень, образуя цирроз и фиброз, а также онкологические заболевания.
Средняя продолжительность жизни человека без лечения противовирусными препаратами снижается на 15-20 лет от средней продолжительности жизни.

«Вирус гепатита С провоцирует прогрессирование ВИЧ-инфекции, а сам вирус иммунодефицита человека влияет на более тяжелое течение гепатита С. У таких людей увеличивается риск развития фиброза, рака печени. Важно своевременно выявить данное заболевание. Все пациенты нашего центра сразу обследуются на гепатит С, В. Если вирус элиминирован из организма человека, то влияние этого вируса на течение ВИЧ-инфекции устранено, и то прогрессирование, которое могло бы быть на фоне сочетанной инфекции относительно ВИЧ естественно отсутствует», - отметила Оксана Чернова.

Напомним, инфицирование вирусом гепатита С возможно:
- при употреблении инъекционных наркотиков
- во время нанесения татуировок, пирсинга, проведения
- косметологических процедур, маникюра или педикюра, если в салоне используются нестерильные иглы или другие инструменты
- половым путем
- от инфицированной матери ребенку во время беременности или родов.

«Одно из важных направлений стратегии борьбы с хроническим вирусным гепатитом С — увеличение охвата пациентов противовирусной терапией. Лечение проводится за счёт средств областного и федерального бюджетов, а также средств обязательного медицинского страхования. В текущем году планируется оказать необходимую медицинскую помощь около 1300 жителям региона. Мы ежемесячно подводим итоги процессов лечения и обследования пациентов. В этом году в рамках диспансеризации   планируется обследовать порядка 170 тысяч жителей нашего региона. В следующем году этот показатель еще выше –до 200 тысяч граждан. Чем больше мы выявим пациентов со скрытым вирусом, тем раньше мы сможем начать их лечение и тем быстрее этот вирус элиминируется. На данный момент создан федеральный регистр, который позволяет отслеживать результаты", - отметил руководитель управления.

Благодаря нацпроекту с этого года  при прохождении диспансеризации или профилактического осмотра пациенты старше 25 лет раз в 10 лет будут сдавать анализ крови на антитела к гепатиту С. В рамках прохождения диспансеризации специалисты также назначают дополнительные обследования: УЗИ брюшной полости, эластометрии печени, коагулограмму и гастроскопию.

«Если у человека недавно выявлен гепатит, и вирус не оказал своего длительного воздействия на организм, то мы избавляемся от вируса и печень остается практически здоровой. А если вирус долго пробыл в организме и мы видим образование фиброза, небольшой регресс обратно будет, но не уйдет до конца. Поэтому пациенты, у которых выраженный фиброз или цирроз печени остаются под наблюдением и после того, как избавились от вируса», - рассказала Елена Стребкова.

Кроме того, главный инфекционист региона отметила, что в этом году будут открыты 2 новых центра в Кинельской и Кинель-Черкасской ЦРБ. В них врач-инфекционист будет проводить лечение пациентов, отобранных в гепатологическом центре. Жителям будет удобно получать лечение без приезда в Самару.

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Она проработала в системе здравоохранения более 50 лет.
16 марта 2025, 14:44
Скончалась Лидия Климентова - бывший председатель областного комитета Профсоюза работников здравоохранения региона
Она проработала в системе здравоохранения более 50 лет. Общество
24
Портативный кольпоскоп с простым интерфейсом станет незаменимым инструментом в медицинских учреждениях отдаленных районов и сельской местности, где есть дефицит квалифицированных специалистов.
14 марта 2025, 20:32
Цифровой кольпоскоп для диагностики рака шейки матки разработки СамГМУ получил регистрационное удостоверение
Портативный кольпоскоп с простым интерфейсом станет незаменимым инструментом в медицинских учреждениях отдаленных районов и сельской местности, где есть... Здравоохранение
1153
Специалисты ознакомились с работой центра амбулаторной онкологической помощи Самарской городской клинической больницы №8, Самарского областного клинического онкологического диспансера и областной клинической больницы им. В.Д.Середавина.️
14 марта 2025, 17:57
Делегация из Республики Мордовия посетила медучреждения региона
Специалисты ознакомились с работой центра амбулаторной онкологической помощи Самарской городской клинической больницы №8, Самарского областного клинического... Здравоохранение
611
Здравоохранение
Планы - до 2030 года полностью элиминировать вирус.
16 марта 2025  14:49
В губернии оказание медпомощи пациентам с вирусным гепатитом С на особом контроле
81
Завершение ремонта запланировано на конец текущего года. На время проведения строительных работ специалисты оказывают необходимую медпомощь в другом отделении больницы.
15 марта 2025  16:19
В Отрадненской городской больнице капитально отремонтируют терапевтическое отделение
500
15 марта 2025  07:43
Красные пятна после алкоголя
158
Портативный кольпоскоп с простым интерфейсом станет незаменимым инструментом в медицинских учреждениях отдаленных районов и сельской местности, где есть дефицит квалифицированных специалистов.
14 марта 2025  20:32
Цифровой кольпоскоп для диагностики рака шейки матки разработки СамГМУ получил регистрационное удостоверение
1155
Он позволит обучать военнослужащих и медицинских специалистов правилам оказания первой помощи в иммерсивной среде, максимально приближенной к боевым условиям. 
14 марта 2025  18:13
СамГМУ и ВМедА им. Кирова завершили разработку VR-тренажера по тактической медицине
587
Специалисты ознакомились с работой центра амбулаторной онкологической помощи Самарской городской клинической больницы №8, Самарского областного клинического онкологического диспансера и областной клинической больницы им. В.Д.Середавина.️
14 марта 2025  17:57
Делегация из Республики Мордовия посетила медучреждения региона
614
Важно, чтобы каждый пациент чувствовал себя защищенным и знал, что его здоровье в надежных руках.
14 марта 2025  15:38
 Самарский врач-косметолог рассказала о том, как косметические процедуры влияют на вашу безопасность
639
На встрече с коллегами из Республики Мордовия представили региональный опыт организации и цифровизации льготного лекарственного обеспечения.
13 марта 2025  18:04
Состоялась рабочая встреча Андрея Орлова с коллегами из Мордовии
644
Важная задача - обеспечить безопасность донорской крови.
13 марта 2025  17:59
В 2024 году около 50 000 литров было заготовлено для медучреждений региона
631
В ходе встречи руководитель ведомства рассказал об итогах реализации национального проекта
13 марта 2025  16:18
Андрей Орлов обсудил со студентами медуниверситета развитие системы здравоохранения региона
695
Весь список
Современная медицина
15 августа 2024  10:59
СамГМУ и «Аскона» разработают портативное устройство для диагностики и коррекций нарушений сна
11098
Весь список
В центре внимания
Вячеслав Федорищев поздравил с праздником работников бытового обслуживания населения и ЖКХ
16 марта 2025  11:43
Вячеслав Федорищев поздравил с праздником работников бытового обслуживания населения и ЖКХ
175
Глава региона отметил, что в рамках визита министра строительства и ЖКХ РФ были обсуждены ключевые вопросы, связанные с капитальным строительством и развитием жилищного сектора.
15 марта 2025  15:03
Вячеслав Федорищев: "Работы возобновляются, будут идти полным ходом, метро будет достроено".
600
Вячеслав Федорищев, приветствуя членов делегации, отметил богатую историю взаимоотношений Самарской области и Республики Мордовия и выразил уверенность в укреплении сотрудничества.
14 марта 2025  16:03
В Самарской области пройдут дни мордовской культуры
598
До начала заседания участникам была представлена деятельность резидентов технопарка «ЗУБОВО» и других индустриальных парков Республики Башкортостан, демонстрирующая инновационный потенциал региона.
14 марта 2025  15:57
Министерства промышленности Самарской области и Республики Башкортостан подписали соглашение о сотрудничестве
1392
15 марта в Самарской области ожидается туман при видимости 500 метров и менее
14 марта 2025  13:55
15 марта в Самарской области ожидается туман при видимости 500 метров и менее
418
Весь список