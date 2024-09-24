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В этом году в Ставропольском районе будут возведены 4 современных объекта первичного звена здравоохранения

24 сентября 2024 15:19
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Жители 4 населенных пунктов будут получать помощь в новых условиях.

В этом году в районе будут возведены 4 современных объекта первичного звена здравоохранения. Один из них – врачебная амбулатория в поселке Приморский. Модульное здание уже возведено, идёт дооснащение подразделения новым оборудованием.

Благодаря национальному проекту «Здравоохранение» более 2600 жителей поселка скоро будут получать помощь в новых условиях.

«Скоро в новом здании к работе приступят врач-терапевт и средний медперсонал. По графику в посёлок будут приезжать врач-педиатр и акушер-гинеколог. Будут работать прививочный и процедурный кабинеты», – отметила главный врач Ставропольской центральной районной больницы Лилия Малкина.

Условия оказания медпомощи улучшаются и в селе Выселки. Здесь идет возведение врачебной амбулатории. На сегодняшний день возведена модульная конструкция, ведутся отделочные внутренние и внешние работы. Необходимую помощь в новых условиях будут получать более 3800 жителей села.

Кроме того, уже залиты фундаменты ФАПов в селе Осиновка и поселке Висла Ставропольского района. Объекты возводятся за счет средств областного бюджета. Напомним, по инициативе главы региона Вячеслава Федорищева были приняты поправки в областной бюджет и выделены дополнительные средства на возведение 24 ФАПов в Самарской области.

Модернизация первичного звена здравоохранения — одно из направлений национального проекта «Здравоохранение», который реализуется по решению президента России Владимира Путина. Всего в Самарской области в 2024 году будут возведены 36 модульных зданий для размещения медицинских подразделений.

 

Фото:    минздрав СО

Теги: Медицина

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