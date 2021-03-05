В этом году в роддоме Самарского областного кардиодиспансера на свет уже появилось 250 детей

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Из родильного отделения Самарского областного клинического кардиологического диспансера им. В.П. Полякова выписали молодую маму с малышом, который родился здоровым благодаря высокому профессионализму самарских врачей. Женщина страдает сложным врожденным пороком сердца (коарктация аорты), кроме того, во время беременности она перенесла COVID-19 в тяжелой форме - поражение легких составляло 70%. Несмотря на это она смогла родить в срок здорового малыша.

Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями – одно из значимых направлений национального проекта «Здравоохранение», инициированного Президентом страны Владимиром Путиным. В рамках нацпроекта медучреждения оснащают оборудованием для диагностики и лечения кардиологических больных, в своей работе медики применяют передовые методы устранения сердечных патологий, что позволяет повысить качество и продолжительность жизни пациентов. В развитии системы здравоохранения, оказании своевременной помощи пациентам, в том числе заключается стратегия лидерства Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.

Благоприятный исход и появление на свет здорового ребенка – результат слаженной работы медработников Самарской областной клинической больницы им. Середавина и областного кардиологического диспансера им. Полякова.

«Женщина была госпитализирована в областную больницу имени Середавина с подтвержденной COVID-инфекцией и поражением легких 70%. Ситуацию осложняло сопутствующее заболевание – врожденный порок сердца, - рассказала заведующая акушерско-обсервационным отделением кардиодиспансера Марина Цыганова. - Врачам удалось не только победить вирус и стабилизировать состояние пациентки, но и сохранить беременность. На сроке 33 недели ее перевели в кардиодиспансер, где здоровьем мамы и будущего малыша занялась команда акушеров-гинекологов и кардиологов, а также врачей других узких специальностей. Благодаря постоянному наблюдению, правильно подобранной терапии и комплексному подходу женщина в срок родила здорового ребенка».

Акушерско-обсервационное отделение – одна из ключевых составляющих работы кардиодиспансера. Отделение специализируется на родовспоможении женщинам с высокой степенью риска развития осложнений со стороны сердца - гипертонической болезнью, врожденными и приобретенными пороками сердца, нарушениями сердечного ритма. При этом роды ведутся совместно с анестезиологом, кардиологом, кардиохирургом, неонатологом. Чаще всего до родов женщин наблюдают в условиях дневного или круглосуточного стационаров кардиодиспансера. В основном в кардиологический диспансер обращаются по направлению из женских консультаций по месту жительства по результатам обследований и скринингов – направление выдается и в случае выявления возможной патологии развития сердечно-сосудистой системы плода, чтобы сразу после родов оценить состояние здоровья ребенка и предпринять срочные меры для спасения его жизни, помощь малышам оказывается тоже в условиях кардиодиспансера.