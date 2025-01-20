В этом году в регионе продолжится модернизация условий для оказания первичной медпомощи в селах и городах

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В этом году в регионе продолжится модернизация условий для оказания первичной медицинской помощи в сельской местности и городах.

Амбулаторная служба развивается благодаря национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь», инициированным Президентом России Владимиром Путиным.

Напомним, по итогам реализации национального проекта «Здравоохранение» в 2024 году:

Открыта поликлиника в Куйбышевском районе в микрорайоне «Волгарь» для оказания медицинской помощи на 700 посещений в смену.

Возведены 36 объектов здравоохранения — фельдшерско-акушерские пункты, офисы врачей общей практики и врачебные амбулатории.

В 27 подразделениях медучреждений проведен капитальный ремонт.

В первичное звено здравоохранения поставлены 700 единиц медоборудования, в том числе тяжелая техника — флюорографы, маммографы и рентгенодиагностические комплексы.

Поставлено 97 автомобилей неотложной медицинской помощи.

Фото: минздрав СО