Я нашел ошибку
Главные новости:
Сумма, которую предстоит выплатить заемщиками, достигла 607,8 млрд рублей.
Россиянам начислили рекордные проценты по кредитам
Благодаря инициативе ВАРМСУ теперь муниципальные депутаты смогут участвовать в обсуждении федеральных законопроектов.
Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления начинает работу с депутатским корпусом
«Высота 63 метра над уровнем моря» – название глэмпинга, созданного КФХ «Богородское» при Свято-Богородичном Казанском мужском монастыре в селе Винновка.
В Ставропольском районе открылся новый объект сельского туризма
Полицейскими в кратчайшие сроки установлена личность мужчины, осуществившего посадку пассажиров вне остановки.
В Тольятти к административной ответственности привлечен водитель автобуса, нарушивший требования ПДД 
В 2024 году в первичное звено здравоохранения поставлено 97 автомобилей неотложной медицинской помощи.
В этом году в регионе продолжится модернизация условий для оказания первичной медпомощи в селах и городах
Энергетики напоминают, что от своевременной передачи этих данных зависит актуальность начислений в квитанции.
«ЭнергосбыТ Плюс» ожидает от своих клиентов показания приборов учёта горячей воды
Имена лауреатов Фестиваля будут объявлены 27 марта в Ижевске, во Всемирный день театра.
Определены победители регионального этапа нового VI сезона фестиваля «Театральное Приволжье»
Домашние и гостевые матчи.
Минспорта СО: афиша мероприятий ближайшей недели для болельщиков самарского спорта
Наверх
Самара  -2 °C, Тольятти  -2 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 102.41
0.03
EUR 104.86
-0.95
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре Центральная хоровая школа представит программу «От чистого истока»
В «ЗИМ Галерее» отметят годовщину приезда Маяковского в Самару
В Самаре состоится открытие Первой всероссийской передвижной выставки «Отражения души»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В этом году в регионе продолжится модернизация условий для оказания первичной медпомощи в селах и городах

20 января 2025 18:34
208
В 2024 году в первичное звено здравоохранения поставлено 97 автомобилей неотложной медицинской помощи.

В этом году в регионе продолжится модернизация условий для оказания первичной медицинской помощи в сельской местности и городах.

Амбулаторная служба развивается благодаря национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь», инициированным Президентом России Владимиром Путиным.

Напомним, по итогам реализации национального проекта «Здравоохранение» в 2024 году:

Открыта поликлиника в Куйбышевском районе в микрорайоне «Волгарь» для оказания медицинской помощи на 700 посещений в смену.

Возведены 36 объектов здравоохранения — фельдшерско-акушерские пункты, офисы врачей общей практики и врачебные амбулатории.

В 27 подразделениях медучреждений проведен капитальный ремонт.

В первичное звено здравоохранения поставлены 700 единиц медоборудования, в том числе тяжелая техника — флюорографы, маммографы и рентгенодиагностические комплексы.

Поставлено 97 автомобилей неотложной медицинской помощи.

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Максим Агапов переехал в сельскую местность и на сегодняшний день оказывает медицинскую помощь в отделении анестезиологии и реанимации Красноярской ЦРБ.
20 января 2025, 16:37
В прошлом году 17 специалистов пополнили коллектив Красноярской больницы
Максим Агапов переехал в сельскую местность и на сегодняшний день оказывает медицинскую помощь в отделении анестезиологии и реанимации Красноярской ЦРБ. Здравоохранение
189
Гинзбург рассказал, что яблоки значительно способствуют улучшению самочувствия при гипертонии и атеросклерозе.
20 января 2025, 14:28
Диетолог рассказал о неожиданных полезных свойствах яблок
Гинзбург рассказал, что яблоки значительно способствуют улучшению самочувствия при гипертонии и атеросклерозе. Общество
216
Причиной отечности может быть скрытая непереносимость продуктов питания.
19 января 2025, 20:35
Гастроэнтеролог Роман Мальков рассказал о причинах отечности
Причиной отечности может быть скрытая непереносимость продуктов питания. Здравоохранение
637
Здравоохранение
В 2024 году в первичное звено здравоохранения поставлено 97 автомобилей неотложной медицинской помощи.
20 января 2025  18:34
В этом году в регионе продолжится модернизация условий для оказания первичной медпомощи в селах и городах
208
Максим Агапов переехал в сельскую местность и на сегодняшний день оказывает медицинскую помощь в отделении анестезиологии и реанимации Красноярской ЦРБ.
20 января 2025  16:37
В прошлом году 17 специалистов пополнили коллектив Красноярской больницы
191
Перечень жизненно важных лекарств дополнили 18 наименованиями
20 января 2025  12:28
Перечень жизненно важных лекарств дополнили 18 наименованиями
248
свыше 82 млн россиян сделали прививку от гриппа
20 января 2025  11:51
Свыше 82 млн россиян сделали прививку от гриппа
281
в областном Минздраве прокомментировали ситуацию с увольнением врачей скорой помощи в Самаре
20 января 2025  10:58
В областном Минздраве прокомментировали ситуацию с увольнением врачей скорой помощи в Самаре
433
Причиной отечности может быть скрытая непереносимость продуктов питания.
19 января 2025  20:35
Гастроэнтеролог Роман Мальков рассказал о причинах отечности
638
Несколько лет назад врач-терапевт Надежда Лыкова заключила договор по целевому обучению.
18 января 2025  14:37
Программа «Земский доктор/Земский фельдшер» привлекла 16 медиков в Сергиевский район
829
Какие заболевания являются противопоказаниями для купания в проруби?
17 января 2025  17:25
Самарский врач – терапевт назвал 5 противопоказаний к купанию в проруби
1067
В распоряжении службы вертолет «Ансат» и реанимобили.
17 января 2025  17:07
Более 100 вылетов и 2000 выездов совершила служба санавиации региона за 2024 год
1049
Дробное сбалансированное питание и подсчёт калорий.
17 января 2025  15:43
Врач - гинеколог рассказала о здоровом рационе во время беременности
822
Весь список
Современная медицина
СамГМУ и «Аскона» разработают портативное устройство для диагностики и коррекций нарушений сна
15 августа 2024  10:59
СамГМУ и «Аскона» разработают портативное устройство для диагностики и коррекций нарушений сна
8494
Весь список
В центре внимания
Завтра, 21 января, в Самарской области ожидается усиление северо-западного ветра
20 января 2025  13:49
Завтра, 21 января, в Самарской области ожидается усиление северо-западного ветра
235
Жителей Самарской области приглашают принять участие в «Лыжне России»
20 января 2025  13:08
Жителей Самарской области приглашают принять участие в «Лыжне России»
290
в Самаре на маршрут № 22 вышли новые трамваи «Витязь М»
20 января 2025  12:58
В Самаре на маршрут №22 вышли новые трамваи «Витязь М»
277
Сегодня завершается отбор общественных пространств для благоустройства в следующем году в Самаре
20 января 2025  12:54
Сегодня завершается отбор общественных пространств для благоустройства в следующем году в Самаре
351
Крeщенские купания в Самарской области прошли без ЧП
20 января 2025  10:10
Крeщенские купания в Самарской области прошли без ЧП
289
Весь список