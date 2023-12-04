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В двух селах Красноармейского района возведены новые ФАПы

4 декабря 2023 20:12
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Сейчас модульные здания готовят к открытию. Завершается внутренняя отделка помещений, в ближайшее время поступят мебель и оборудование.

Благодаря нацпроекту «Здравоохранение» жители сел Андросовка и Колыбеловка будут наблюдаться, проходить диспансеризацию и профосмотры в современных фельдшерско-акушерских пунктах.

Сейчас модульные здания готовят к открытию. Завершается внутренняя отделка помещений, в ближайшее время поступят мебель и оборудование. Благодаря опережающему финансированию строительство началось на год раньше срока.

 «Здания придут на смену приспособленным помещениям, где сейчас жители получают необходимую помощь. Прием продолжится в более комфортных условиях, — пояснила исполняющий обязанности главного врача Красноармейской больницы Анна Степанова. — Ожидаем поставку нового оборудования. У каждого фельдшера появится новый дефибриллятор, аппарат ЭКГ нового поколения с функцией передачи данных в областной кардиодиспансер и все необходимое для проведения телемедицинских консультаций. Также в ФАПы поступят укладки для оказания помощи по неотложным и экстренным состояниям — при травмах, ожогах, обморожениях, острых сердечно-сосудистых событиях».

В рамках нацпроекта «Здравоохранение», инициированного Президентом России Владимиром Путиным, реализуется региональный проект по модернизации первичного звена здравоохранения.

 Всего до конца в рамках опережающего финансирования до конца 2023 года в Самарской области планируется возвести 12 новых фельдшерско-акушерских пунктов и капитально отремонтировать 12 объектов здравоохранения.

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина

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4 декабря 2023  20:12
В двух селах Красноармейского района возведены новые ФАПы
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