Красную икру неизвестного производителя обнаружили в Самарской области
Жители Самары смогут увидеть комету
Более трети россиян собираются искать дополнительный заработок текущей весной
Тольяттинец во время застолья знакомый забрал чужой смартфон и убежал
Экономика России оказалась в одном шаге от стагфляции
Новые погодные аномалии ожидаются в России
В следующем туре тольяттинский клуб "Акрон" 15 марта примет в Самаре грозненский "Ахмат".
"Акрон" проиграл московскому "Спартаку" со счетом 3:4 в матче РПЛ
В подмосковном Егорьевске 9 марта спасателям пришлось ломать дверь квартиры из-за тревожной матери, которая не смогла дозвониться до 14-летнего сына.
В Подмосковье спасатели вскрыли дверь квартиры из-за крепко спящего подростка 
В ряд российских регионов в ближайшие дни вернутся сильные морозы, сообщила ведущий метеоролог Гидрометцентра РФ Марина Макарова изданию РИА Новости в понедельник.

Стало известно, что сильный холод возвращается в Сибирь после отступления на Урале, и потом он будет отступать на восток благодаря атлантическому воздуху. Наиболее сильные морозы ожидаются на востоке и северо-востоке Европейской России, Пермском крае, большей части Приволжья, а также на востоке Астраханской и Волгоградской областей.

Уточняется, что в указанных регионах температура воздуха может опуститься до -16 градусов уже в ближайшие дни. При этом, синоптик отметила, что похолодание затронет и другие регионы – Челябинскую, Свердловскую и Курганскую области, юг Центральной и Западной Сибири.

В центре внимания
Вячеслав Федорищев поздравил самарчанок с Международным женским днём
8 марта 2026  10:15
803
Мужчина пострадал при падении обломков БПЛА ВСУ в Самарской области
7 марта 2026  11:37
844
Сегодня, 6 марта, губернатор Вячеслав Федорищев вручил государственные награды женщинам региона, внесшим большой вклад в развитие Самарской области.
6 марта 2026  17:26
806
Обсуждения дизайн-проектов благоустройства общественных пространств на 2027 год начались в Самаре
6 марта 2026  13:47
1689
Самарские фермеры нарастили поставки в «Магнит»
6 марта 2026  12:30
606
