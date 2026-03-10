Новые погодные аномалии ожидаются в России

В ряд российских регионов в ближайшие дни вернутся сильные морозы, сообщила ведущий метеоролог Гидрометцентра РФ Марина Макарова изданию РИА Новости в понедельник.

Стало известно, что сильный холод возвращается в Сибирь после отступления на Урале, и потом он будет отступать на восток благодаря атлантическому воздуху. Наиболее сильные морозы ожидаются на востоке и северо-востоке Европейской России, Пермском крае, большей части Приволжья, а также на востоке Астраханской и Волгоградской областей.

Уточняется, что в указанных регионах температура воздуха может опуститься до -16 градусов уже в ближайшие дни. При этом, синоптик отметила, что похолодание затронет и другие регионы – Челябинскую, Свердловскую и Курганскую области, юг Центральной и Западной Сибири.