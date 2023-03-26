В Челно-Вершинской ЦРБ предотвращают развитие патологий сердца и сосудов

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В Челно-Вершинской центральной районной больнице предотвращают развитие патологий сердца и сосудов, эффективно применяя возможности ультразвуковой диагностики. Специалисты работают на оборудовании высокого класса, приобретенном по национальному проекту «Здравоохранение».



Врач ультразвуковой диагностики Ирина Куклова более 13 лет оказывает помощь жителям Челно-Вершинского района. По словам специалиста, аппарат обладает высокой разрешающей способностью, что позволяет в реальном масштабе времени достоверно определить состояние мягких тканей, толщину стенок и объем полостей сердца, оценить состояние клапанного аппарата, движение крови в предсердиях и желудочках.



За полтора года работы на этом оборудовании врачу удалось выявить патологии у 738 жителей, нескольким пациентам — спасти жизнь, своевременно выполнив высокоточную диагностику. Один из жителей села Челно-Вершины попал к врачам в крайне тяжелом состоянии.



«К нам обратился молодой мужчина в критическом состоянии – у него отказывали ноги. Исследование показало тромбоз, промедление могло привести к развитию необратимой ишемии конечностей. Мы оперативно вызвали коллег из Самары. Вертолетом санавиации прибыли сосудистые хирурги, провели операцию и помогли сохранить пациенту ноги», — рассказывает Ирина Адольфовна.



На современной системе УЗИ-визуализации проходят обследования беременные женщины, детям первого года жизни проводят нейросонографию. Отдельное важное направление — выявление онкологических заболеваний.



«Именно на этом оборудовании с помощью специализированного датчика мы в некоторых случаях выявляем злокачественные новообразования толстого кишечника. Также удалось подтвердить подозрения на онкопатологию молочной железы у нескольких женщин после проведения маммографии. На данный момент пациентки пролечены и выписаны с хорошими результатами», — пояснила Ирина Куклова.



Всего с 2021 года обследования на аппарате прошли почти 5 тысяч жителей Челно-Вершинского района.



По национальному проекту в учреждение также поступило 40 единиц оборудования высокого класса: цифровой маммограф, рентгенодиагностический комплекс, система эндоскопической визуализации, 5 аппаратов холтеровского мониторирования сердечного ритма. Это позволяет специалистам самостоятельно проводить качественную диагностику на месте, не направляя пациентов в другие лечебные учреждения области.





Фото: минздрав СО