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В Чапаевскую больницу поступило новое оборудование - цифровой маммограф

27 декабря 2021 16:18
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В ближайшее время цифровые маммографы также поступят в Богатовскую, Отрадненскую, Шигонскую и другие центральные районные и городские больницы.

В Чапаевскую центральную городскую больницу поступило новое оборудование — цифровой маммограф, приобретенный в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения.

«Для получения снимков на новом аппарате не требуются рентгеновская пленка и химические реактивы, что позволяет обойти долгую процедуру проявки изображения, — рассказал заведующий отделением лучевой и функциональной диагностики Чапаевской больницы Виктор Жигулев. — Снимки молочных желез попадают на цифровые негатостопы рентгенологов, которые анализируют их и дают заключение. Благодаря высококачественному изображению молочной железы возможна точная и оперативная диагностика, необходимая для выявления ранних стадий рака».

В этом году в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения Чапаевская больница также получила и другое высокотехнологичное оборудование.

«К нам поступили флюорограф, рентген-аппарат, два УЗИ-аппарата экспертного класса, эндоскопическая стойка. Качество и доступность  медицинской помощи для жителей повысится за счет сокращения времени ожидания и использования более совершенного передового оборудования, — отметил главный врач Чапаевской больницы Николай Юрицин. — Так, на маммографе возможно проведение 20 исследований в день».

В ближайшее время цифровые маммографы также поступят в Богатовскую, Отрадненскую, Шигонскую и другие центральные районные и городские больницы. В медучреждениях продолжается установка и ввод техники в эксплуатацию.

 

Фото из открытых источников
 

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