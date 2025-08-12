Я нашел ошибку
Главные новости:
Молодой специалист оказывает стоматологическую помощь юным пациентам, включая плановое лечение и экстренные случаи.
«Земский доктор»:  к коллективу Большечерниговской ЦРБ присоединилась детский врач-стоматолог
При участии специалистов выездной бригады ГБУЗ «Самарская областная клиническая станция переливания крови».
В Большеглушицкой ЦРБ  состоится День Донора
Базовый доход - регулярные выплаты гражданам со стороны государства вне зависимости от занятости, уровня дохода и социального положения.
В Госдуме предложили ввести базовый доход
Существует пять вариантов мер поддержки.
В Самарской области действуют меры поддержки, помогающие закрепить молодых специалистов на предприятиях
В связи с этим с 13 по 26 августа приостановят горячее водоснабжение в ряде жилых домов и организаций.
В Самаре отремонтируют теплосети от Центральной отопительной котельной
В Самарской области продолжается приемная кампания в профессиональные образовательные организации.
Участники СВО региона могут получить второе среднее профессиональное образование
Валовой сбор зерна превысил показатели прошлого года на аналогичную дату.
В губернии убрано 53% от общей площади посевов зерновых и зернобобовых культур
Цель диктанта — показать значимость сельского хозяйства, уверены в "Единой России".
Самарцы впервые напишут Агродиктант вместе со всей страной
В Большеглушицкой ЦРБ  состоится День Донора

12 августа 2025 20:35
77
При участии специалистов выездной бригады ГБУЗ «Самарская областная клиническая станция переливания крови».

14 августа в с.Большая глушица состоится День Донора при участии специалистов выездной бригады ГБУЗ «Самарская областная клиническая станция переливания крови».   18+

Донорский пункт будет развернут в Большеглушицкой ЦРБ (ул. Зеленая, 12) с 9.00 до 11.30.
В акции смогут принять участие все желающие, у кого не будет выявлено противопоказаний к донорству крови.

При себе необходимо иметь оригинал паспорта РФ и СНИЛС.

С рекомендациями и противопоказаниями можно ознакомиться на сайте: www.donorsamara.ru

Приглашают всех присоединиться к донорскому движению и помочь нуждающимся в переливании крови пациентам! 

 

Фото:   минздрав СО

