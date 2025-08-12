В Большеглушицкой ЦРБ  состоится День Донора

77

14 августа в с.Большая глушица состоится День Донора при участии специалистов выездной бригады ГБУЗ «Самарская областная клиническая станция переливания крови». 18+



Донорский пункт будет развернут в Большеглушицкой ЦРБ (ул. Зеленая, 12) с 9.00 до 11.30.

В акции смогут принять участие все желающие, у кого не будет выявлено противопоказаний к донорству крови.



При себе необходимо иметь оригинал паспорта РФ и СНИЛС.



С рекомендациями и противопоказаниями можно ознакомиться на сайте: www.donorsamara.ru



Приглашают всех присоединиться к донорскому движению и помочь нуждающимся в переливании крови пациентам!

Фото: минздрав СО