Госдума: какие пособия повысят в 2026 году

Материнский капитал, пособия по беременности и родам, больничные по уходу за ребенком — таков далеко не полный перечень выплат, которые увеличат в 2026 году. Подробности — в материале «Парламентской газеты».

Пособия по беременности и родам

В 2026 году ожидается существенное увеличение пособий, связанных с материнством и детством. Это логичное продолжение политики, направленной на улучшение демографической ситуации и поддержку доходов населения, отметил в разговоре с «Парламентской газетой» член Комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин.

Одним из наиболее значимых изменений станет увеличение пособий по беременности и родам.

«Максимальное пособие по беременности и родам в 2026 году вырастет почти на 20 процентов благодаря изменению базы исчисления страховых взносов за предыдущие годы», — сказал депутат.

Таким образом, в случае многоплодной беременности максимальная сумма выплат достигнет миллиона рублей.

Больничные по уходу за ребенком

В следующем году вырастет и размер больничных по уходу за ребенком.

«Поскольку с 1 января 2026 года вырастет МРОТ, то для всех без исключения больничный по уходу за ребенком в пересчете на месяц не сможет быть ниже чем 27 тысяч рублей», — пояснил Никита Чаплин.

Также парламентарий напомнил, что родителям детей в возрасте до семи лет включительно больничный оплачивается в объеме ста процентов независимо от стажа работы.

Материнский капитал

В феврале 2026 года проиндексируют материнский капитал. Размер повышения рассчитают в зависимости от инфляции.

«Индексация материнского капитала будет на реальный, а не на прогнозный размер инфляции по году», — подчеркнул Никита Чаплин.

Это, по словам депутата, гарантирует справедливый пересмотр сумм в соответствии с фактическим ростом цен.

Налоговая льгота

С 2026 года начнет действовать новая налоговая льгота для семей с детьми. Воспользоваться ей смогут работающие родители с двумя и более детьми.

«Это возврат до семи процентов из уплаченного НДФЛ», — пояснил Никита Чаплин.

Воспользоваться новой преференцией смогут оба родителя, для этого нужно будет подать соответствующее заявление.

Единое пособие на детей

Особый порядок повышения предусмотрен для единого пособия на детей. Это пособие назначают на год, после этого нужно вновь подать в Социальный фонд заявление и документы, подтверждающие право на такую поддержку.

Выплата положена семьям, у которых среднедушевой доход меньше прожиточного минимума человека в том регионе, где они живут. Величина пособия зависит от того, насколько семья малообеспеченная, и может составлять 50 процентов, 75 процентов или 100 процентов от регионального прожиточного минимума на ребенка. Так, если пособие в 50 процентов дотянуть доходы семьи до прожиточного минимума не позволяет, его повысят до 75 процентов, если не поможет и это — до 100 процентов.

«Единое пособие на ребенка в России в 2026 году останется по размеру прежним для текущих получателей до завершения 12 календарных месяцев выплаты, несмотря на рост прожиточного минимума. После окончания этого срока новое пособие будет рассчитываться с учетом уже повышенного прожиточного минимума региона», — разъяснил Никита Чаплин.

Также парламентарий напомнил, что если у семьи уменьшатся доходы, то «в новом периоде календарного года пособие могут увеличить с 50 процентов или 75 процентов до 100 процентов прожиточного минимума».

Пенсионные выплаты

В 2026 году запланированы две индексации страховых пенсий: на 4,5 процента с 1 февраля и 5,5 процента с 1 апреля. В 2027 году запланированы повышения на 4 процента и 4,1 процента соответственно, сообщил Никита Чаплин. Такой подход, по его словам, позволяет гибко учитывать как инфляционные процессы, так и рост доходов Социального фонда.

Для федеральных льготников важно своевременно определиться с формой получения социальных услуг, напомнил депутат.

«У граждан, имеющих право на ежемесячную денежную выплату, есть возможность до 1 октября 2025 года определиться с формой получения набора социальных услуг на будущий, 2026 год», — сказал Чаплин.

Он уточнил, что «получатель вправе отказаться как от всего набора сразу, так и от одной или двух конкретных услуг, заменяя их денежным эквивалентом».

«Это позволяет гибко подходить к выбору именно той поддержки, которая наиболее актуальна для каждого конкретного человека или семьи», — сказал депутат.