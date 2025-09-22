Я нашел ошибку
Главные новости:
В автосоюзе отметили слабую подготовку преподавателей и незаинтересованность руководства автошкол в результатах учеников.
Национальный автомобильный союз предложил разрешить сдавать на права без обучения в автошколе
Об этом рассказал министр природных ресурсов и экологии Самарской области Артём Ефимов
В регионе нет повышения и не утверждается величина роста тарифа на вывоз ТКО
Среди переданных книг – произведения Федора Достоевского, Александра Пушкина, Максима Горького, Антона Чехова и др.
В регионе собраны и переданы в дар книги для пополнения уличных библиотек в Чеченской Республике
Открыл фестиваль спектакль «Пиковая дама» в постановке Тольяттинского драматического театра «Колесо» имени Г.Б. Дроздова. 
В Самаре стартовал VII Межрегиональный фестиваль «Волга театральная»
На татами состязались 140 спортсменов из 14 регионов.
Спортсменки из Самарской области Стефания Власова и Мария Иванова - победительницы всероссийские соревнования по дзюдо
Перечень таких профессий будет определяться региональными органами власти.
В ГД одобрили бесплатное обучение профессии для 9-классников, не сдавших ГИА
Также на соревнованиях выступил Илья Бахтов, недавно вернувшийся после двухмесячного пребывания в зоне специальной военной операции.
Спортсменка из Самарской области Ирина Бахтова - призер Кубка России по гиревому спорту
В Самарской области акция начнется в начале октября. Она будет проходить как на территории лесного фонда региона, так и в муниципалитетах.
Более 20 тысяч деревьев высадят в губернии в рамках акции «Сохраним лес»
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 83.59
0.42
EUR 98.88
-0.1
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самарском зоопарке отметят День амурского тигра
25 сентября пройдет последняя в этом году пешеходная экскурсия Музея Эльдара Рязанова
Артисты Самарского драмтеатра выступили на площадке клинического санатория «Волга»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В ГД одобрили бесплатное обучение профессии для 9-классников, не сдавших ГИА

22 сентября 2025 20:11
146
Перечень таких профессий будет определяться региональными органами власти.

Комитет Госдумы по просвещению рекомендовал палате парламента принять в первом чтении законопроект, согласно которому не сдавшие ГИА девятиклассники смогут бесплатно обучиться рабочей профессии, передает ТАСС.

Законопроектом предлагается внести изменения в закон "Об образовании, согласно которым обучающиеся, получившие неудовлетворительные результаты на ГИА по программам основного общего образования, вправе бесплатно пройти профессиональное обучение по программам подготовки по рабочим профессиям и должностям служащих. Перечень таких профессий будет определяться региональными органами власти.

Как отмечают авторы законопроекта, нередки ситуации, "когда девятиклассник, не сдавший успешно основной государственный экзамен, до его пересдачи теряет почти год, который мог бы быть использован для получения рабочей квалификации".

 

Фото:  pxhere.com

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В Самаре прошел фестиваль «Время читать. С любовью»: ФОТО
21 сентября 2025  13:12
В Самаре прошел фестиваль «Время читать. С любовью»: ФОТО
541
Вячеслав Федорищев поздравил с праздником работников лесного хозяйства Самарской области
21 сентября 2025  10:56
Вячеслав Федорищев поздравил с праздником работников лесного хозяйства Самарской области
501
Губернатор выразил соболезнования родным и близким погибших.
20 сентября 2025  15:19
Вячеслав Федорищев сообщил о гибели четырех человек во время ночной атаки БПЛА
744
Фестиваль «Время читать. С любовью» открылся в Самаре
20 сентября 2025  11:26
Фестиваль «Время читать. С любовью» открылся в Самаре
750
Вячеслав Федорищев поздравил самарских оружейников с профессиональным праздником
19 сентября 2025  09:54
Вячеслав Федорищев поздравил самарских оружейников с профессиональным праздником
509
Весь список