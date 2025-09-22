В ГД одобрили бесплатное обучение профессии для 9-классников, не сдавших ГИА

146

Комитет Госдумы по просвещению рекомендовал палате парламента принять в первом чтении законопроект, согласно которому не сдавшие ГИА девятиклассники смогут бесплатно обучиться рабочей профессии, передает ТАСС.

Законопроектом предлагается внести изменения в закон "Об образовании, согласно которым обучающиеся, получившие неудовлетворительные результаты на ГИА по программам основного общего образования, вправе бесплатно пройти профессиональное обучение по программам подготовки по рабочим профессиям и должностям служащих. Перечень таких профессий будет определяться региональными органами власти.

Как отмечают авторы законопроекта, нередки ситуации, "когда девятиклассник, не сдавший успешно основной государственный экзамен, до его пересдачи теряет почти год, который мог бы быть использован для получения рабочей квалификации".

Фото: pxhere.com