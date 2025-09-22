Я нашел ошибку
Главные новости:
В автосоюзе отметили слабую подготовку преподавателей и незаинтересованность руководства автошкол в результатах учеников.
Национальный автомобильный союз предложил разрешить сдавать на права без обучения в автошколе
Об этом рассказал министр природных ресурсов и экологии Самарской области Артём Ефимов
В регионе нет повышения и не утверждается величина роста тарифа на вывоз ТКО
Среди переданных книг – произведения Федора Достоевского, Александра Пушкина, Максима Горького, Антона Чехова и др.
В регионе собраны и переданы в дар книги для пополнения уличных библиотек в Чеченской Республике
Открыл фестиваль спектакль «Пиковая дама» в постановке Тольяттинского драматического театра «Колесо» имени Г.Б. Дроздова. 
В Самаре стартовал VII Межрегиональный фестиваль «Волга театральная»
На татами состязались 140 спортсменов из 14 регионов.
Спортсменки из Самарской области Стефания Власова и Мария Иванова - победительницы всероссийские соревнования по дзюдо
Перечень таких профессий будет определяться региональными органами власти.
В ГД одобрили бесплатное обучение профессии для 9-классников, не сдавших ГИА
Также на соревнованиях выступил Илья Бахтов, недавно вернувшийся после двухмесячного пребывания в зоне специальной военной операции.
Спортсменка из Самарской области Ирина Бахтова - призер Кубка России по гиревому спорту
В Самарской области акция начнется в начале октября. Она будет проходить как на территории лесного фонда региона, так и в муниципалитетах.
Более 20 тысяч деревьев высадят в губернии в рамках акции «Сохраним лес»
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 83.59
0.42
EUR 98.88
-0.1
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самарском зоопарке отметят День амурского тигра
25 сентября пройдет последняя в этом году пешеходная экскурсия Музея Эльдара Рязанова
Артисты Самарского драмтеатра выступили на площадке клинического санатория «Волга»
Весь список
  • Персональные данные
Футбол в Самаре Спортивные мероприятия Спортивные достижения ЧМ-2018 Сочи-2014

Спортсменки из Самарской области Стефания Власова и Мария Иванова - победительницы всероссийские соревнования по дзюдо

22 сентября 2025 20:36
170
На татами состязались 140 спортсменов из 14 регионов.

В Челябинске прошли всероссийские соревнования по дзюдо, посвященные памяти бронзового медалиста Олимпийских Игр-1988, заслуженного мастера спорта, заслуженного тренера России Григория Веричева.

На татами состязались 140 спортсменов из 14 регионов. Финалисты в каждой категории зарабатывали квалификацию на участие в чемпионате России по дзюдо.

Победительницами соревнований стали спортсменки из Самарской области: Стефания Власова, воспитанница Сергея Герасимова, выиграла в весовой категории 63 кг, а Мария Иванова, тренирующаяся у Ирины Заблудиной, - в категории 78+ кг.

Арианна Конокова (тренер - Ирина Заблудина) в весе 48 кг стала бронзовым призером.

 

Фото:  Самарская региональная федерация дзюдо/ минспорта СО

Теги: Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Об этом рассказал министр природных ресурсов и экологии Самарской области Артём Ефимов
22 сентября 2025, 21:21
В регионе нет повышения и не утверждается величина роста тарифа на вывоз ТКО
Об этом рассказал министр природных ресурсов и экологии Самарской области Артём Ефимов. Экология
91
Среди переданных книг – произведения Федора Достоевского, Александра Пушкина, Максима Горького, Антона Чехова и др.
22 сентября 2025, 21:11
В регионе собраны и переданы в дар книги для пополнения уличных библиотек в Чеченской Республике
Среди переданных книг – произведения Федора Достоевского, Александра Пушкина, Максима Горького, Антона Чехова и др. Общество
91
Открыл фестиваль спектакль «Пиковая дама» в постановке Тольяттинского драматического театра «Колесо» имени Г.Б. Дроздова. 
22 сентября 2025, 20:41
В Самаре стартовал VII Межрегиональный фестиваль «Волга театральная»
Открыл фестиваль спектакль «Пиковая дама» в постановке Тольяттинского драматического театра «Колесо» имени Г.Б. Дроздова.  Культура
124
В центре внимания
В Самаре прошел фестиваль «Время читать. С любовью»: ФОТО
21 сентября 2025  13:12
В Самаре прошел фестиваль «Время читать. С любовью»: ФОТО
541
Вячеслав Федорищев поздравил с праздником работников лесного хозяйства Самарской области
21 сентября 2025  10:56
Вячеслав Федорищев поздравил с праздником работников лесного хозяйства Самарской области
501
Губернатор выразил соболезнования родным и близким погибших.
20 сентября 2025  15:19
Вячеслав Федорищев сообщил о гибели четырех человек во время ночной атаки БПЛА
744
Фестиваль «Время читать. С любовью» открылся в Самаре
20 сентября 2025  11:26
Фестиваль «Время читать. С любовью» открылся в Самаре
750
Вячеслав Федорищев поздравил самарских оружейников с профессиональным праздником
19 сентября 2025  09:54
Вячеслав Федорищев поздравил самарских оружейников с профессиональным праздником
509
Весь список