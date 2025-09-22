Я нашел ошибку
Увеличение ряда выплат ожидается уже в январе-феврале.
Госдума: какие пособия повысят в 2026 году
В автосоюзе отметили слабую подготовку преподавателей и незаинтересованность руководства автошкол в результатах учеников.
Национальный автомобильный союз предложил разрешить сдавать на права без обучения в автошколе
Об этом рассказал министр природных ресурсов и экологии Самарской области Артём Ефимов
В регионе нет повышения и не утверждается величина роста тарифа на вывоз ТКО
Среди переданных книг – произведения Федора Достоевского, Александра Пушкина, Максима Горького, Антона Чехова и др.
В регионе собраны и переданы в дар книги для пополнения уличных библиотек в Чеченской Республике
Открыл фестиваль спектакль «Пиковая дама» в постановке Тольяттинского драматического театра «Колесо» имени Г.Б. Дроздова. 
В Самаре стартовал VII Межрегиональный фестиваль «Волга театральная»
На татами состязались 140 спортсменов из 14 регионов.
Спортсменки из Самарской области Стефания Власова и Мария Иванова - победительницы всероссийские соревнования по дзюдо
Перечень таких профессий будет определяться региональными органами власти.
В ГД одобрили бесплатное обучение профессии для 9-классников, не сдавших ГИА
Также на соревнованиях выступил Илья Бахтов, недавно вернувшийся после двухмесячного пребывания в зоне специальной военной операции.
Спортсменка из Самарской области Ирина Бахтова - призер Кубка России по гиревому спорту
В Самарском зоопарке отметят День амурского тигра
25 сентября пройдет последняя в этом году пешеходная экскурсия Музея Эльдара Рязанова
Артисты Самарского драмтеатра выступили на площадке клинического санатория «Волга»
Национальный автомобильный союз предложил разрешить сдавать на права без обучения в автошколе

22 сентября 2025 22:08

22 сентября 2025 22:08
180
В автосоюзе отметили слабую подготовку преподавателей и незаинтересованность руководства автошкол в результатах учеников.

Национальный автомобильный союз (НАС) предложил разрешить гражданам сдачу экзамена на водительские права при самостоятельной подготовке к теоретическим экзаменам. Об этом говорится в письме премьер-министру Михаилу Мишустину от 17 сентября. Копия документа есть в распоряжении «Известий».

В автосоюзе отметили слабую подготовку преподавателей и незаинтересованность руководства автошкол в результатах учеников. Кроме того, в письме предложили отзывать разрешительные документы у школ, если менее 60% выпускников сдают теоретический экзамен и менее 30% — практический экзамен с первого раза.

НАС также рекомендовали предусмотреть в российских школах обязательное изучение правил дорожного движения (ПДД) и видов наказаний за их нарушение. Этот курс можно будет включить в программу дисциплины «Основы безопасности и защиты Родины» (ОБЗР, ранее — основы безопасности жизнедеятельности).

 

Фото:  pxhere.com

