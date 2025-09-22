Национальный автомобильный союз предложил разрешить сдавать на права без обучения в автошколе

180

Национальный автомобильный союз (НАС) предложил разрешить гражданам сдачу экзамена на водительские права при самостоятельной подготовке к теоретическим экзаменам. Об этом говорится в письме премьер-министру Михаилу Мишустину от 17 сентября. Копия документа есть в распоряжении «Известий».

В автосоюзе отметили слабую подготовку преподавателей и незаинтересованность руководства автошкол в результатах учеников. Кроме того, в письме предложили отзывать разрешительные документы у школ, если менее 60% выпускников сдают теоретический экзамен и менее 30% — практический экзамен с первого раза.

НАС также рекомендовали предусмотреть в российских школах обязательное изучение правил дорожного движения (ПДД) и видов наказаний за их нарушение. Этот курс можно будет включить в программу дисциплины «Основы безопасности и защиты Родины» (ОБЗР, ранее — основы безопасности жизнедеятельности).

Фото: pxhere.com