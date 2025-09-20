Я нашел ошибку
Главные новости:
Ирина Калягина, министр культуры Самарской области приняла участие в открытии выставки.
В СОУНБ  открылась выставка Зураба Церетели «Я садовником родился»
По новелле М. Горького «Сказки об Италии».
В САТОБ пройдет показ мультижанрового спектакля Аллы Сигаловой «Нунча»
Губернатор выразил соболезнования родным и близким погибших.
Вячеслав Федорищев сообщил о гибели четырех человек во время ночной атаки БПЛА
Победители спортивных дистанций награждаются дипломами, медалями, кубками министерства спорта Самарской области.
4000 человек стали участниками «Кросса нации» в Самаре
В Ростове-на-Дону завершились соревнования в рамках первенства России по гребному спорту среди юниоров и юниорок до 23 лет.
Матвей Плеханов из Самарской области - призер первенства России по гребному спорту
Соблюдайте запрет на посещение лесов.
С 21 по 25 сентября в регионе сохранится чрезвычайная пожарная опасность лесов 5 класс
ЦБ РФ: снижение инфляции в России до 4% позволит снизить ставку по ипотеке
ЦБ РФ: снижение инфляции в России до 4% позволит снизить ставку по ипотеке
В Самаре в Красноглинском районе невозможно снять жилье
СМИ: в Самаре в Красноглинском районе невозможно снять жилье
Вячеслав Федорищев сообщил о гибели четырех человек во время ночной атаки БПЛА

20 сентября 2025 15:19
194
Губернатор выразил соболезнования родным и близким погибших.

Вячеслав Федорищев выразил соболезнования родным и близким погибших во время ночной атаки БПЛА.

"С чувством глубокой скорби сообщаю, что в результате ночной атаки вражеских БПЛА погибли четыре человека.
Это невосполнимая потеря для всех нас. Приношу свои искренние соболезнования родным и близким погибших.

Правительство Самарской области на связи с семьями. Им будет оказана вся необходимая помощь, в том числе материальная.

Один человек в результате атаки пострадал. Наши лучшие медики делают все для восстановления его здоровья", - сообщил губернатор.

Теги: Самара

