Вячеслав Федорищев сообщил о гибели четырех человек во время ночной атаки БПЛА

Вячеслав Федорищев выразил соболезнования родным и близким погибших во время ночной атаки БПЛА.

"С чувством глубокой скорби сообщаю, что в результате ночной атаки вражеских БПЛА погибли четыре человека.

Это невосполнимая потеря для всех нас. Приношу свои искренние соболезнования родным и близким погибших.

Правительство Самарской области на связи с семьями. Им будет оказана вся необходимая помощь, в том числе материальная.

Один человек в результате атаки пострадал. Наши лучшие медики делают все для восстановления его здоровья", - сообщил губернатор.