Главные новости:
В автосоюзе отметили слабую подготовку преподавателей и незаинтересованность руководства автошкол в результатах учеников.
Национальный автомобильный союз предложил разрешить сдавать на права без обучения в автошколе
Об этом рассказал министр природных ресурсов и экологии Самарской области Артём Ефимов
В регионе нет повышения и не утверждается величина роста тарифа на вывоз ТКО
Среди переданных книг – произведения Федора Достоевского, Александра Пушкина, Максима Горького, Антона Чехова и др.
В регионе собраны и переданы в дар книги для пополнения уличных библиотек в Чеченской Республике
Открыл фестиваль спектакль «Пиковая дама» в постановке Тольяттинского драматического театра «Колесо» имени Г.Б. Дроздова. 
В Самаре стартовал VII Межрегиональный фестиваль «Волга театральная»
На татами состязались 140 спортсменов из 14 регионов.
Спортсменки из Самарской области Стефания Власова и Мария Иванова - победительницы всероссийские соревнования по дзюдо
Перечень таких профессий будет определяться региональными органами власти.
В ГД одобрили бесплатное обучение профессии для 9-классников, не сдавших ГИА
Также на соревнованиях выступил Илья Бахтов, недавно вернувшийся после двухмесячного пребывания в зоне специальной военной операции.
Спортсменка из Самарской области Ирина Бахтова - призер Кубка России по гиревому спорту
В Самарской области акция начнется в начале октября. Она будет проходить как на территории лесного фонда региона, так и в муниципалитетах.
Более 20 тысяч деревьев высадят в губернии в рамках акции «Сохраним лес»
В Самарском зоопарке отметят День амурского тигра
25 сентября пройдет последняя в этом году пешеходная экскурсия Музея Эльдара Рязанова
Артисты Самарского драмтеатра выступили на площадке клинического санатория «Волга»
В регионе нет повышения и не утверждается величина роста тарифа на вывоз ТКО

22 сентября 2025 21:21
128
Об этом рассказал министр природных ресурсов и экологии Самарской области Артём Ефимов

Об этом рассказал министр природных ресурсов и экологии Самарской области Артём Ефимов:

- В последнее время в социальных сетях появляется информация о якобы предстоящем увеличении тарифа на вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО) на 60%.

На данный момент нет повышения тарифа и не утверждается величина роста. Ведутся лишь технические работы по расчету затрат на обращение с ТКО в регионе. Такой анализ необходим в том числе для оценки возможной нагрузки на бюджеты с учетом социальной поддержки отдельных категорий жителей, а также для подготовки конкурсной документации по выбору регионального оператора.

Важно понимать: тариф для населения определяется после завершения процедуры выбора регионального оператора. Расчет тарифа происходит в установленном порядке и учитывает предельные индексы изменения платы за коммунальные услуги, что исключает произвольные или внезапные скачки цен.

 

Фото:   минприроды СО

Теги: Самара Экология

