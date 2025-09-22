В регионе нет повышения и не утверждается величина роста тарифа на вывоз ТКО

128

Об этом рассказал министр природных ресурсов и экологии Самарской области Артём Ефимов:

- В последнее время в социальных сетях появляется информация о якобы предстоящем увеличении тарифа на вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО) на 60%.



На данный момент нет повышения тарифа и не утверждается величина роста. Ведутся лишь технические работы по расчету затрат на обращение с ТКО в регионе. Такой анализ необходим в том числе для оценки возможной нагрузки на бюджеты с учетом социальной поддержки отдельных категорий жителей, а также для подготовки конкурсной документации по выбору регионального оператора.



Важно понимать: тариф для населения определяется после завершения процедуры выбора регионального оператора. Расчет тарифа происходит в установленном порядке и учитывает предельные индексы изменения платы за коммунальные услуги, что исключает произвольные или внезапные скачки цен.

Фото: минприроды СО