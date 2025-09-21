Вячеслав Федорищев поздравил с праздником работников лесного хозяйства Самарской области

147

Уважаемые работники и ветераны лесного хозяйства Самарской области!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Сохранение и восстановление лесов, улучшение экологической обстановки в регионе - задача государственной важности. И с этой задачей вы с честью справляетесь.

Каждый год в двух теплицах и семнадцати лесных питомниках Самарской области вы готовите к высадке более 5 млн сеянцев. Тысячи гектаров леса, спасенного от огня, десятки миллионов саженцев, выращенных для пополнения лесного фонда, – таков результат вашей кропотливой работы.

Развитию лесного хозяйства способствует федеральный проект «Сохранение лесов» нового национального проекта «Экологическое благополучие», реализуемого по решению Президента России В.В. Путина с 2025 года.

В этом году мы передали представителям государственных учреждений «Самарские лесничества» и «Самаралес» самую крупную за последние 10 лет партию техники - десятки единиц новой лесопатрульной, лесопожарной и лесохозяйственной техники, а также беспилотные летательные аппараты. Вы и в дальнейшем можете рассчитывать на нашу поддержку.

Дорогие друзья! Честно и добросовестно исполняя свой долг, вы демонстрируете профессионализм, ответственность и искреннюю любовь своему делу, за что по праву пользуетесь уважением в обществе. Благодарю вас за честный самоотверженный труд. Спасибо ветеранам лесного хозяйства, подарившим людям уникальное «зеленое богатство» Самарской области.

От всей души желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, оптимизма, благополучия и праздничного настроения!

Губернатор Самарской области В.А.Федорищев