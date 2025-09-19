Я нашел ошибку
Главные новости:
Впервые в Самаре представят произведения композиторов-перкуссионистов
В Сызрани в здании железнодорожного вокзала открылся рекрутинговый пункт транспортной полиции
в Самаре таксист обвиняется в хранении наркотического средства
Мошенники под предлогом спасения сбережений похитили 300 000 рублей у пенсионерки в Тольятти
В Самаре микрофинансовая организация была оштрафована 4 раза на общую сумму 400 тысяч рублей
Участники конкурса «Это у нас семейное» продемонстрируют знания об истории и культуре России
Почта России поможет жителям Самарской области защититься перед сезоном простуд
Самарская кирха празднует 160 лет со дня освящения храма Св. Георга
Мероприятия
Иван Носков встретился с коллективом компании «РКС-Самара»
Уже в эту субботу в сквере у площади Куйбышева пройдет долгожданный книжный фестиваль «Время читать»
В Самаре стартовал Международный кинофестиваль «Соль земли»
Вячеслав Федорищев поздравил самарских оружейников с профессиональным праздником

19 сентября 2025 09:54
119
Вячеслав Федорищев поздравил самарских оружейников с профессиональным праздником

Уважаемые работники и ветераны предприятий оборонно-промышленного комплекса!

Поздравляю вас с профессиональным праздником - Днем оружейника!

Укрепление оборонно-промышленного комплекса страны – один из приоритетов государственной политики. В условиях беспрецедентного санкционного давления со стороны недружественных государств и проведения специальной военной операции ОПК является гарантом обеспечения безопасности, технологического суверенитета России, одним из драйверов развития промышленного сектора.

В нашем регионе предприятиям оборонной промышленности оказывается всесторонняя, в том числе финансовая, поддержка. Ведется строительство и реконструкция производственных объектов, закупка оборудования. Кроме того, мы готовим кадры для предприятий ОПК в вузах Самарской области.

Дорогие друзья! Быть причастным к работе оборонно-промышленного комплекса – это большая ответственность и колоссальный труд. Сегодня вы продолжаете дело тех, кто в годы Великой Отечественной войны ковал оружие Победы. Уверен, что все задачи по выполнению гособоронзаказа будут вами успешно выполнены.

Благодарю вас за высокую работоспособность, самоотверженное выполнение своих обязанностей, умение мобилизоваться и невзирая на трудности добиваться желаемого результата ради достижения целей СВО. Мы и в дальнейшем будем активно помогать вам.

Спасибо ветеранам ОПК, чей вклад в усиление оборонной мощи нашего Отечества позволяет нам с уверенностью смотреть в будущее.

От всей души желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, счастья, благополучия и успеха во всех начинаниях во имя величия и процветания России!

Губернатор Самарской области В.А.Федорищев

 

Теги: В центре внимания

