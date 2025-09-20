Артисты Самарского драмтеатра выступили на площадке клинического санатория «Волга»

176

Артисты Самарского академического театра драмы Александр Бригаднов, Анастасия Максимушкина, Лидия Крамер и Илья Ященко выступили на площадке клинического санатория «Волга».

Артисты представили отрывок из легендарного спектакля «Левша», поэму «Граф Нулин» Александра Пушкина и исполнили музыкальные номера.

Зрителями стали участники специальной военной операции, проходящие реабилитацию в санатории. Многие из них, по словам Александра Бригаднова, регулярно посещают наш Теремок, а также помнят театр времён Петра Львовича Монастырского: все с огромным теплом принимали отрывок из спектакля «Левша».

«В этот момент мы ощутили единение со зрителем, — поделился Александр. — Кроме того, в зале было много тех, кто сражается «за ленточкой». После концерта они подошли к нам, поблагодарили, и Анастасии Максимушкиной подарили яблоко. Мне кажется, этот подарок такой настоящий, такой человеческий… Хотя они на передовой дарят нам ещё больше — мирное небо. Наш долг — помогать им своим трудом. Дай Бог им здоровья и скорейшей Победы!»

Фото: минкульт СО