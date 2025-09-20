Я нашел ошибку
Главные новости:
Голы: Пестряков, Бистрович .
"Акрон" - "Рубин" - 2:2
Артисты представили отрывок из легендарного спектакля «Левша», поэму «Граф Нулин» Александра Пушкина и исполнили музыкальные номера.
Артисты Самарского драмтеатра выступили на площадке клинического санатория «Волга»
"Потому что бумажный учебник формирует мировоззрение, он формирует развитие ребенка, в том числе и головного мозга".
В российских школах не планируется применять электронные учебники
Уже 21 сентября стартует чемпионат мира по параплаванию в Сингапуре! 
Кирилл Пульвер готовится к выступлению на чемпионате мира по паралимпийскому плаванию
Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства ДТП.
ДТП в Хворостянском районе: погиб водитель при съезде в кювет автомобиля
В Самаре ночью +9, +11°С, днем +20, +22°С.
21 сентября в регионе без осадков, до +22°С
Их нехватка отражается на работе нервной системы и мышц.
Врач-эксперт отметила необходимость контроля за уровнем кальция и магния осенью
Три человека погибли, один человек госпитализирован.
Полицейские работают на месте смертельного ДТП в Сергиевском районе
Артисты Самарского драмтеатра выступили на площадке клинического санатория «Волга»

20 сентября 2025 21:12
176
Артисты представили отрывок из легендарного спектакля «Левша», поэму «Граф Нулин» Александра Пушкина и исполнили музыкальные номера.

Артисты Самарского академического театра драмы Александр Бригаднов, Анастасия Максимушкина, Лидия Крамер и Илья Ященко выступили на площадке клинического санатория «Волга».

Артисты представили отрывок из легендарного спектакля «Левша», поэму «Граф Нулин» Александра Пушкина и исполнили музыкальные номера.

Зрителями стали участники специальной военной операции, проходящие реабилитацию в санатории. Многие из них, по словам Александра Бригаднова, регулярно посещают наш Теремок, а также помнят театр времён Петра Львовича Монастырского: все с огромным теплом принимали отрывок из спектакля «Левша».

«В этот момент мы ощутили единение со зрителем, — поделился Александр. — Кроме того, в зале было много тех, кто сражается «за ленточкой». После концерта они подошли к нам, поблагодарили, и Анастасии Максимушкиной подарили яблоко. Мне кажется, этот подарок такой настоящий, такой человеческий… Хотя они на передовой дарят нам ещё больше — мирное небо. Наш долг — помогать им своим трудом. Дай Бог им здоровья и скорейшей Победы!»

 

Фото:   минкульт СО

