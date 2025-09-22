В регионе собраны и переданы в дар книги для пополнения уличных библиотек в Чеченской Республике

114

По инициативе губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева собраны и переданы в дар книги художественной литературы для пополнения уличных библиотек на территории Чеченской Республики.

В августе 2025 года глава региона совместно с командой областного Правительства посетил Чеченскую Республику, где обсудили ключевые направления сотрудничества, включая укрепление культурных и туристических связей. По итогам поездки было принято решение направить литературу, чтобы у людей всех возрастов была возможность познакомиться с произведениями классиков и трудами современных самарских писателей.

В формировании комплекта книг приняла участие Самарская региональная общественная организация – центр реализации проектов «Молодёжь Самары», которая предоставила 100 экземпляров классической художественной литературы. Среди переданных книг – произведения Федора Достоевского, Александра Пушкина, Максима Горького, Антона Чехова и др. Самарская областная научная библиотека передала издания самарских писателей и поэтов, краеведческую литературу.

Проект «Уличные библиотеки» помогает популяризовать культуру чтения классической и современной литературы в Чеченской Республике.

Фото: минкульт СО