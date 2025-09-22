В Самарском зоопарке отметят День амурского тигра

168

26 сентября в 14.00 состоится мероприятие - День амурского тигра! (0+)

Амурский тигр занесен в Международную красную книгу, Красную книгу РФ, в дикой природе этих животных осталось около 750 особей.

Гостям зоопарка расскажут о биологических особенностях амурского тигра, его повадках, характере, образе жизни в дикой природе и в зоопарке. Проведут показательное кормление тигра и угостят большой порцией вкусного мяса.

Ребята смогут принять участие в познавательно-развлекательной программе - посоревноваться в прыгучести и меткости, ответить на вопросы викторины о тиграх, разгадать загадки и головоломки. Победители конкурсов получат сувениры от зоопарка.

ул. Ново-Садовая 146

150 -300 руб. (участие п

Фото: группа зоопарка