В Самарском зоопарке отметят День амурского тигра

26 сентября в 14.00 состоится мероприятие - День амурского тигра! (0+)
Амурский тигр занесен в Международную красную книгу, Красную книгу РФ, в дикой природе этих животных осталось около 750 особей.
Гостям зоопарка расскажут о биологических особенностях амурского тигра, его повадках, характере, образе жизни в дикой природе и в зоопарке. Проведут показательное кормление тигра и угостят большой порцией вкусного мяса.
Ребята смогут принять участие в познавательно-развлекательной программе - посоревноваться в прыгучести и меткости, ответить на вопросы викторины о тиграх, разгадать загадки и головоломки. Победители конкурсов получат сувениры от зоопарка.
ул. Ново-Садовая 146
150 -300 руб. (участие п
Фото: группа зоопарка