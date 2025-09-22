148

В Самаре стартовал VII Межрегиональный фестиваль «Волга театральная». В течение недели 12 театров Приволжского федерального округа покажут свои спектакли на сценах Самарского академического театра драмы имени М. Горького и театра «Самарская площадь». Открыл фестиваль спектакль «Пиковая дама» в постановке Тольяттинского драматического театра «Колесо» имени Г.Б. Дроздова.



«Фестиваль «Волга театральная» – это настоящий праздник театрального искусства, который способствует развитию и сохранению его лучших театральных традиций. Убежден, в этом году фестиваль в очередной раз докажет, что театральное искусство за столетия не потеряло популярности и актуальности благодаря своей искренности. Ведь самая «реальная» виртуальная реальность никогда не заменит талантливой актерской игры, живого и эмоционального контакта между зрительским залом и сценой. Желаю всем участникам творческого вдохновения, новых идей и успеха в конкурсных номинациях, а зрителям – ярких эмоций от встреч с любимыми театральными коллективами!» – сказал глава Самары Иван Носков.



В театральном форуме принимают участие театры из Нижнего Новгорода, Саранска, Саратова, Орска, Йошкар-Олы, Тольятти, Новокуйбышевска, Самары, Республик Татарстан, Марий Эл и Мордовия. Альметьевский татарский государственный драматический театр представил драму «Конокрад», Новокуйбышевский государственный драматический театр «Грань» – спектакль «Ученые женщины». Сегодня проходят показы самарского театра драмы «Камерная сцена» и нижегородского театра «Комедiя».



Финальным станет спектакль «Страсти по Торчалову» от Академического русского театра драмы имени Константинова Республики Марий Эл 28 сентября. В этот же день состоится церемония награждения и будут подведены итоги фестиваля.



«У нас в жюри 5 человек, мы все разного возраста, и вкусы у нас разные. Но сколько я работаю в жюри фестиваля «Волга театральная», столько раз обнаруживаю, что серьезные споры у нас возникают в основном по номинации «Лучший актер» – очень много претендентов, много действительно талантливых артистов. В самих постановках оцениваем, прежде всего, ценность замысла и чистоту высказывания. Желательно, чтобы в спектакле было что-то новое, чтобы он не был похож ни на один другой», – поделилась председатель жюри фестиваля «Волга театральная», театральный критик, кандидат искусствоведения, руководитель курса театроведческого факультета Российского института театрального искусства – ГИТИС, редактор журнала «Вопросы театра» Марина Тимашева.

