В больнице Середавина состоялась конференция «Клиническая иммунология в практике современного врача»

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В Самарской областной клинической больнице имени В.Д. Середавина состоялась конференция «Клиническая иммунология в практике современного врача», посвященная проблеме первичных иммунодефицитов и аутовоспалительных заболеваний. В рамках мероприятия специалисты Национального медицинского исследовательского центра детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рогачева Минздрава России выступили с лекциями.



В конференции приняли участие Президент НМИЦ, академик РАН, профессор Александр Румянцев, ведущие специалисты центра, главный внештатный специалист по гематологии министерства здравоохранения Самарской области Игорь Давыдкин, руководитель управления организации скорой и специализированной медицинской помощи министерства здравоохранения Самарской области Вера Лиходедова.



Специалисты обсудили значение неонатального скрининга для ранней диагностики первичных иммунодефицитов, расширение программ обследования, возможности лечения пациентов из групп риска, а также рассмотрели клинические случаи из практики центра.



«Неонатальный скрининг – крайне важное обследование, ведь оно позволяет выявить первичный иммунодефицит на ранней стадии, — отметил Александр Румянцев. — В этом году принято решение о расширении программы неонатального скрининга. Это настоящая революция в педиатрии, гематологии и онкологии, так как теперь в рамках скрининга мы можем диагностировать 36 заболеваний. Благодаря принятым мерам специалисты смогут точно определить причину заболеваний и выработать эффективный алгоритм лечения в зависимости от результатов исследований».



Первичные иммунодефициты, к которым относятся и аутовоспалительные заболевания, обусловлены генетически. Как правило, патологии проявляются в первые годы, а иногда и месяцы жизни, поэтому основная часть пациентов – это дети. Сегодня это не редкий диагноз: по статистике на 10 тысяч человек приходится один пациент с этим заболеванием. Группу риска составляют глубоко недоношенные дети с экстремально низкой массой тела, дети, рожденные ВИЧ-инфицированными матерями, с пороками развития сердечной системы и некоторые другие.



Эксперты напомнили, своевременная диагностика этих тяжелых заболеваний во многом зависит от настороженности врачей-педиатров и медицинских специалистов на местах. Диагностировать первичные иммунодефициты призваны неонатальные скрининги. Чтобы спасти жизнь ребенка, необходимо как можно раньше выполнить это обследование.