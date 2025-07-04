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В Богатовском районе обновляются условия оказания медпомощи

4 июля 2025 13:58
189
В селе Богатое завершается капитальный ремонт поликлинического отделения.

В селе Богатое завершается капитальный ремонт поликлинического отделения. Новые условия оказания медицинской помощи стали возможными благодаря мероприятиям национального проекта "Продолжительная и активная жизнь".

Выполнены внутренние отделочные работы, в том числе обновлено напольное покрытие, произведена замена инженерных коммуникаций. Уже в конце лета около 11000 пациентов смогут получать медицинскую помощь в современных условиях.

Также в посёлке Центральный Богатовского района с июня текущего года идёт строительство нового фельдшерского-акушерского пункта. Уже возведен каркас здания, выполняется установка кровли.

«Медицинскую помощь в новом модульном здании будет оказывать медицинская сестра. По графику будет приезжать специалист из офиса врача общей практики сельского поселения Печинено. Местные жители очень ждали начала строительства и рады, что серьёзные изменения происходят в таком маленьком населённом пункте», - отметила главный врач Богатовской центральной районной больницы Юлия Полушкина.

Модернизация первичного звена здравоохранения — одно из важных направлений национального проекта "Продолжительная и активная жизнь", который реализуется по решению Президента страны Владимира Путина. Всего в этом году будут возведены более 60 новых модульных зданий, включая фельдшерско-акушерские пункты, офис врача общей практики, врачебные амбулатории. Всего до конца года будут отремонтированы 146 объектов здравоохранения.

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина

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