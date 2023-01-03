в 2024 году грипп рискует обрести пандемическую форму

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В 2024 году вирус гриппа может принять пандемическую форму, как это было больше 10 лет назад. Об этом URA.RU рассказал иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.

«Сомневаюсь, что это будет в нынешнем году, но будет пандемия гриппа. Например, с осени следующего года возникнет пандемическая форма гриппа, и это как минимум на один полный сезон будет история. Может быть хуже, чем это было 2009 и 2010 годах. Такие шансы есть. Это может быть осенью в 2024 году», — сказал Николай Крючков.

Но даже если распространение гриппа примет пандемическую форму, то он навряд ли будет тяжелее коронавируса, подчеркнул иммунолог. «Все равно новая коронавирусная инфекция будет опасней, чем грипп. По последствиям, по смертности на первом месте будет ковид даже при ее переходе в условно сезонную форму. На втором месте будет грипп. Дальше, это будут респираторно-синцитиальный вирус и другие инфекции», — объяснил кандидат медицинских наук.