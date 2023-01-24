В 2022 году в регионе углубленную диспансеризацию прошли свыше 180 тысяч человек

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В 2022 году в Самарской области углубленную диспансеризацию прошли свыше 180 000 человек. Она направлена на предупреждение развития и своевременное выявление осложнений после коронавируса.



«Риск развития осложнений после перенесенной новой коронавирусной инфекции, особенно среди лиц, имеющих в анамнезе сердечно-сосудистые заболевания, наиболее велик. У пациентов, переболевших COVID-19, чаще всего проявляются следующие симптомы: одышка, кашель, жалобы на боль в области груди, тахикардия и другие симптомы. Одно из наиболее опасных осложнений — тромбозы. Это впоследствии может вызвать осложнения и отклонения в деятельности различных систем органов, особенно сердечно-сосудистой и дыхательной систем», — рассказал главный внештатный специалист по медицинской профилактике министерства здравоохранения Самарской области и Приволжского федерального округа, заместитель главного врача Самарского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Юрий Мальшин.



По итогам углубленной диспансеризации почти у 50 000 человек выявлены патологические изменения, связанные с перенесенной новой коронавирусной инфекцией. Пациентам назначено необходимое лечение и по показаниям - медицинская реабилитация.



Медработники напоминают, пройти углубленную диспансеризацию необходимо не ранее чем через два месяца после перенесенного заболевания и выздоровления. Данный срок обусловлен периодом активного проявления и развития последствий COVID-19.



Минимизировать риски тяжелого течения COVID-19 и избежать опасных осложнений поможет вакцинация. Напомним, для поддержания защиты от новой коронавирусной инфекции в период пандемии необходимо вакцинироваться каждые 6 месяцев. Лица старше 60 лет, пациенты с хроническими заболеваниями (сердечно-сосудистой и эндокринной систем, органов дыхания) находятся в группе риска и наиболее уязвимы перед COVID-19 и осложнениями заболевания, сообщает пресс-служба минздрава СО.

Фото: пресс-служба минздрава СО