В 2 раза увеличилась выявляемость риска пагубного потребления алкоголя при диспансеризаци

146

«В рамках диспансеризации проводим работу по раннему выявлению лиц, потребляющих алкоголь, а также пациентов с алкоголь-ассоциированными заболеваниями и состояниями на ранних стадиях употребления спиртных напитков. За 8 месяцев 2023 года в процессе диспансеризации риск пагубного потребления алкоголя выявлен у 6033 человек, что в 2 раза выше, чем за аналогичный период 2022 года. Все пациенты направлены на 2 этап диспансеризации для уточнения состояния и проведения углубленного профилактического консультирования. Оказание помощи наиболее эффективно на этапе, когда можно предупредить развитие тяжёлых алкоголь-ассоциированных заболеваний», — рассказала руководитель управления организации первичной медико-санитарной помощи и профилактики заболеваний министерства здравоохранения Самарской области Элла Малютина.



В этом году более 1000 врачей первичного звена прошли обучение по выявлению риска пагубного потребления алкоголя в процессе оказания первичной медико-санитарной помощи. Такие семинары проводят специалисты Центра общественного здоровья совместно с коллегами из наркологической службы.



Напомним, около 200 патологий ассоциированы с употреблением спиртных напитков. Даже «малые» дозы алкоголя оказывают токсическое воздействие на все органы и системы, способствуют обострению хронических заболеваний и развитию новых. Продолжительность жизни при систематическом потреблении спиртных напитков сокращается в среднем на 15–20 лет.

Фото: минздрав СО