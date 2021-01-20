В 13 самарских поликлиниках работают прививочные кабинеты

68

По словам заместителя министра здравоохранения Самарской области Татьяны Сочинской, в Самаре в 13 медицинских учреждениях созданы условия для проведения вакцинации населения от новой коронавирусной инфекции: подготовлены прививочные кабинеты, медицинские работники прошли обучение.

Прививки от COVID-19 сделали уже более 6000 жителей Самарской области, вторую инъекцию вакцины получили более 3000 человек. В первую очередь прививают людей из групп риска – медицинских и социальных работников, педагогов, лиц с хроническими заболеваниями. По мере поступления вакцины в регион перечень контингентов, подлежащих вакцинации, будет расширяться.

В начале февраля ожидаются следующие партии вакцины «Спутник V» (Гам-Ковид-Вак) – 130 тысяч доз.

Записаться на вакцинацию от COVID-19 можно дистанционно:

- на портале Госуслуг www.gosuslugi.ru (личный кабинет «Мое здоровье», раздел «Запись к врачу», медицинская услуга «Вакцинация от COVID-19»),

- на портале Единой электронной регистратуры Самарской области er.mz63.ru (кнопка «Записаться на бесплатный прием к врачу», раздел «Вакцинация от COVID-19»),

- по звонку на «горячую линию» по номеру 122 или 8-800-30-22-163, добавочный номер 2 (Запись на прием к врачу).

Вакцинация производится по предварительной записи. Расписание для вакцинации определяется учреждениями, исходя из имеющихся объемов вакцины. Перед прививкой обязателен осмотр терапевтом. Вакцинация производится гражданам, не имеющим медицинских противопоказаний.

На вакцинацию необходимо взять паспорт, полис ОМC и СНИЛС. Вакцина состоит из двух компонентов, которые вводятся раздельно. Второе введение через 21 день, передает пресс-служба горадминистрации.