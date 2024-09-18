“Умный” ортез MioOrto СамГМУ вошел в ТОП-рейтинг изобретений по версии Роспатента

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«Умный» ортез MioOrto, разработанный Центром компетенций НТИ «Бионическая инженерия в медицине» Самарского государственного медицинского университета Минздрава России, вошел в ТОП-10 лучших отечественных разработок, отобранных Роспатентом как наиболее важные для развития экономики и общества высокотехнологичные проекты.

“Умный” ортез MioOrto получил патент несколько месяцев назад. Разработка СамГМУ помогает быстрее восстановиться и вернуться к привычной жизни после травм или операций на колене и тазобедренном суставе. MioOrto — это биологическое реабилитационное устройство с программным комплексом на базе пассивного медицинского ортеза. Он оснащен датчиками для автоматизированного контроля процесса реабилитации в постоперационный период. «Умный» ортез считывает сигналы мышц пациента и углы сгибания нижней конечности, предоставляя точные данные о работе мышц и уровне их напряжения. Это делает его неотъемлемым инструментом в процессе восстановления после травмы или операции.

Использование «умного» ортеза позволяет перевести реабилитацию на новый уровень — Fast track (FT), что ускоряет процесс восстановления и сокращает время до полного выздоровления.

Благодаря телемедицинским технологиям специалисты могут наблюдать за прогрессом пациента удаленно и вносить необходимые корректировки в реабилитационные программы. Создание инновационных продуктов в области телемедицины — одно из приоритетных направлений работы СамГМУ. Эти технологии набирают все большую актуальность, позволяя повысить доступность качественной медицинской помощи для пациентов даже из самых удаленных уголков страны.

Широкое внедрение разработки позволит ей участвовать в конкурсе «Успешный патент» будущего года, который реализуется при поддержке гранта Минобрнауки России в рамках федерального проекта «Популяризация науки и технологий».

Фото: СамГМУ