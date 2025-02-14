Ученые СамГМУ разработали “умное” велотрико

Я нашел ошибку
Главные новости:
Около 44,5 тысяч обращений от жителей Самарской области поступило на прямую линию Президента Владимира Владимировича Путина
Около 44,5 тысяч обращений от жителей Самарской области поступило на прямую линию Президента Владимира Владимировича Путина
В Госдуму внесли проект о выплатах парам, состоящим в браке не менее 30 лет
В Госдуму внесли проект о выплатах парам, состоящим в браке не менее 30 лет
Названы популярные места для свиданий в Самаре
Названы популярные места для свиданий в Самаре
Вячеслав Федорищев получил высокий пост на федеральном уровне
Вячеслав Федорищев получил высокий пост на федеральном уровне
В Самарской области стало меньше первоклассников
В Самарской области стало меньше первоклассников
42% россиян считают самой важной составляющей отношений умение общаться и решать конфликты
42% россиян считают самой важной составляющей отношений умение общаться и решать конфликты
ФАС проверит 20-процентное повышение тарифов у МегаФона
ФАС проверит 20-процентное повышение тарифов у МегаФона
Тольяттинка присвоила выручку магазина в размере около 1 млн рублей, чтобы погасить долг
Тольяттинка присвоила выручку магазина в размере около 1 млн рублей, чтобы погасить долг
Наверх
Самара  -13 °C, Тольятти  -12 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 91.03
-3.02
EUR 94.92
-3.09
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарцев приглашают сыграть в шахматы и джакколо во Дворце ветеранов
В Самаре в Музее Модерна пройдет экскурсия по выставке "Засушенному - верить"
В СОУНБ состоится музыкально-просветительская программа с участием творческого коллектива «AllХимия»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Ученые СамГМУ разработали “умное” велотрико

14 февраля 2025 09:45
148
Ученые СамГМУ разработали “умное” велотрико

Разработчики Центра компетенций НТИ «Бионическая инженерия в медицине» Самарского государственного медицинского университета Минздрава России (СамГМУ) создали специальную версию «умной» одежды MioBody для велосипедистов, которая помогает усовершенствовать технику педалирования спортсменов. 

«В рамках проекта «умной» одежды для велосипедистов мы разработали специализированные велотрико, оснащенные восьмью ЭМГ-датчиками, которые считывают мышечное напряжение с ног и определенных групп мышц, – рассказал директор Центра НТИ «Бионическая инженерия в медицине» СамГМУ Алексей Комягин. – Кроме того, «умная» одежда включает гироскопы, позволяющие оценить положение спортсмена в седле велосипеда: насколько ровно он сидит, как сильно перемещается таз во время педалирования и активируется ли плечевой пояс. Эти данные помогают выявить отклонения от идеального педалирования и улучшить технику спортсменов».

С помощью MioBody было отслежено более 10 спортсменов уровня кандидата и мастера спорта, из которых двоим удалось поправить технику благодаря выявленным отклонениям. Это позволило увеличить их каденс – частоту вращения педали в минуту. По словам судьи всероссийской категории, тренера юношеской команды самарской СШОР № 7 Елены Кавтасьевой, даже небольшое увеличение скорости и выносливости может существенно повлиять на результаты гонки. Велосипедисты часто проезжают до 170 километров за тренировку, и именно здесь технологии могут сыграть решающую роль. 

«Тестирование проводилось в различных условиях: на станках — специализированных устройствах, позволяющих велосипедистам крутить педали на месте, на велотреке в Москве, а также в условиях шоссе в Самарской области и в горах Адлера, где температура варьировалась от +40 до -10 градусов. Устройство MioBody показало отличные результаты как в жару, так и в холод, демонстрируя свою надежность и эффективность», – добавил Алексей Комягин.

MioBody – современное диагностическое устройство, которое предлагает спортсменам уникальную возможность получить максимально объективную оценку работы мышц. В ближайшие годы разработчики ожидают значительных изменений в подходах к тренировкам и развитию спортсменов, а также выхода MioBody на массовый рынок спортивной одежды. С каждым годом интерес к «умной» одежде возрастает, и MioBody имеет все шансы занять свою нишу в этом растущем сегменте. Разработка проводилась в рамках сотрудничества с Министерством спорта Самарской области и спортивными школами олимпийского резерва. Это взаимодействие стало важным шагом в применении инновационных технологий в спорте. 

Фото: СамГМУ

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Здравоохранение
Ученые СамГМУ разработали “умное” велотрико
14 февраля 2025  09:45
Ученые СамГМУ разработали “умное” велотрико
148
В ходе визита министр пообщался с коллективами, осмотрел гараж, где размещается специализированный автотранспорт, ознакомился с условиями работы сотрудников.
13 февраля 2025  19:33
Андрей Орлов посетил Тольяттинскую станцию скорой медицинской помощи
473
Внедрены новые методы диагностики и лечения заболеваний. Увеличилось и количество выполняемых высокотехнологичных вмешательств при остром коронарном синдроме - стентирований, аортокоронарных шунтирований.
13 февраля 2025  17:34
В регионе повышается доступность и качество специализированной помощи пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями
497
Сейчас пациент чувствует себя хорошо, зрение травмированного глаза составляет 90%.
13 февраля 2025  16:47
Врачи больницы им. Т.И.Ерошевского помогли  пациенту сохранить зрение после проникающей сквозной травмы глаза
743
 Какие продукты полезны для сердца?
13 февраля 2025  14:44
Самарский врач - эндокринолог рассказала об особенностях питания при сердечно-сосудистых заболеваниях
574
Теперь местные жители смогут получать необходимую медицинскую помощь, проходить диспансеризацию и профилактические осмотры в современных условиях рядом с домом.
13 февраля 2025  14:15
В Красноярском районе возведены четыре новых фельдшерско-акушерских пункта
486
И своевременного медицинского наблюдения.
12 февраля 2025  14:39
Самарский врач-кардиолог: заболевания сердца можно предотвратить и контролировать с помощью здорового образа жизни
782
В Самаре вновь пройдет всероссийский Форум молодых кардиологов
12 февраля 2025  10:39
В Самаре вновь пройдет всероссийский Форум молодых кардиологов
514
При выполнении боевой задачи был тяжело ранен.
11 февраля 2025  19:33
Фельдшер из Самары Константин Малышев около трех лет спасает раненых бойцов в зоне СВО
927
Курение, употребление алкоголя и неправильное питание — это три ключевых фактора.
11 февраля 2025  16:18
Заведующий отделения Самарского кардиодиспансера рассказал, какие факторы негативно влияют на здоровье сердца
870
Весь список
Современная медицина
15 августа 2024  10:59
СамГМУ и «Аскона» разработают портативное устройство для диагностики и коррекций нарушений сна
9668
Весь список
В центре внимания
Около 44,5 тысяч обращений от жителей Самарской области поступило на прямую линию Президента Владимира Владимировича Путина
14 февраля 2025  12:16
Около 44,5 тысяч обращений от жителей Самарской области поступило на прямую линию Президента Владимира Владимировича Путина
16
Вячеслав Федорищев получил высокий пост на федеральном уровне
14 февраля 2025  11:49
Вячеслав Федорищев получил высокий пост на федеральном уровне
72
В марте в Самарской области стартуют отборочные соревнования марафона «Земля спорта»
14 февраля 2025  10:25
В марте в Самарской области стартуют отборочные соревнования марафона «Земля спорта»
134
Вячеслав Федорищев в открытом режиме провел оперативное совещание в областном Правительстве.
13 февраля 2025  20:52
Вложение средств от списания бюджетных кредитов, достройка очистных сооружений – Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в областном Правительстве
939
Самарские журналисты познакомились с новым оборудованием, которое получил театр оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича: ФОТО
13 февраля 2025  16:14
Самарские журналисты познакомились с новым оборудованием, которое получил театр оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича: ФОТО
534
Весь список