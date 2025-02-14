Ученые СамГМУ разработали “умное” велотрико

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Разработчики Центра компетенций НТИ «Бионическая инженерия в медицине» Самарского государственного медицинского университета Минздрава России (СамГМУ) создали специальную версию «умной» одежды MioBody для велосипедистов, которая помогает усовершенствовать технику педалирования спортсменов.

«В рамках проекта «умной» одежды для велосипедистов мы разработали специализированные велотрико, оснащенные восьмью ЭМГ-датчиками, которые считывают мышечное напряжение с ног и определенных групп мышц, – рассказал директор Центра НТИ «Бионическая инженерия в медицине» СамГМУ Алексей Комягин. – Кроме того, «умная» одежда включает гироскопы, позволяющие оценить положение спортсмена в седле велосипеда: насколько ровно он сидит, как сильно перемещается таз во время педалирования и активируется ли плечевой пояс. Эти данные помогают выявить отклонения от идеального педалирования и улучшить технику спортсменов».

С помощью MioBody было отслежено более 10 спортсменов уровня кандидата и мастера спорта, из которых двоим удалось поправить технику благодаря выявленным отклонениям. Это позволило увеличить их каденс – частоту вращения педали в минуту. По словам судьи всероссийской категории, тренера юношеской команды самарской СШОР № 7 Елены Кавтасьевой, даже небольшое увеличение скорости и выносливости может существенно повлиять на результаты гонки. Велосипедисты часто проезжают до 170 километров за тренировку, и именно здесь технологии могут сыграть решающую роль.

«Тестирование проводилось в различных условиях: на станках — специализированных устройствах, позволяющих велосипедистам крутить педали на месте, на велотреке в Москве, а также в условиях шоссе в Самарской области и в горах Адлера, где температура варьировалась от +40 до -10 градусов. Устройство MioBody показало отличные результаты как в жару, так и в холод, демонстрируя свою надежность и эффективность», – добавил Алексей Комягин.

MioBody – современное диагностическое устройство, которое предлагает спортсменам уникальную возможность получить максимально объективную оценку работы мышц. В ближайшие годы разработчики ожидают значительных изменений в подходах к тренировкам и развитию спортсменов, а также выхода MioBody на массовый рынок спортивной одежды. С каждым годом интерес к «умной» одежде возрастает, и MioBody имеет все шансы занять свою нишу в этом растущем сегменте. Разработка проводилась в рамках сотрудничества с Министерством спорта Самарской области и спортивными школами олимпийского резерва. Это взаимодействие стало важным шагом в применении инновационных технологий в спорте.

Фото: СамГМУ