Ученые определили группы крови с самым сильным иммунитетом

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Группа крови влияет на то, как организм человека способен продуцировать интерферон при вирусной инфекции, что напрямую связано с вопросами иммунной системы, передают "Известия". Ученые выяснили, обладатели какой группы крови имеют более сильный иммунитет. Результаты исследования приводит федеральное бизнес-агентство «Экономика сегодня».

Ученые объяснили, что интерфероны являются белками, выделяемыми клетками организма в ответ на вторжение вируса, на бактериальные вещества и низкомолекулярные химические соединения.

Так, самым сильным в части продуцирования интерферона исследователи назвали носителей IV группы крови. В организме этих людей белок хорошо продуцировался у 92% испытуемых.

У людей с I и III группами крови исследование показало высокие результаты у 80 и 91% испытуемых соответственно.

Носители же II группы крови почти в 40% случаев обладают сниженной способностью продуцировать интерферон и больше других склонны к заболеваниям, уточнили ученые.

Фото: агентство городских новостей «Москва»/Александр Авилов/"Известия"