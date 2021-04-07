У трети жительниц Самары ухудшилось самочувствие из-за работы

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Женщины гораздо реже мужчин оценивают уровень стресса на работе как низкий, зато чаще них жалуются на ухудшение физического самочувствия в рабочих условиях, показал опрос*, проведенный цифровой медицинской компанией “Доктор рядом”, входящей в портфель VEB Ventures, и крупнейшей российской платформой онлайн-рекрутинга hh.ru среди 2548 россиян в марте. Женщины чаще мужчин чувствуют себя “загнанными в тупик” и хотят сменить работу.

Опрос проводился с помощью чат-бота, разработанного “Доктор рядом”, с целью изучения проблемы эмоционального выгорания работающих россиян. Оказалось, что 63% опрошенных женщин и 60% опрошенных мужчин испытывают на работе эмоциональный упадок — состояние, провоцирующее возникновение защитных реакций, делающих человека эмоционально закрытым, отстраненным и безразличным к своей деятельности к общению с коллегами. Каждая вторая опрошенная женщина (53%) и менее половины опрошенных мужчин (44%) испытывают на работе постоянное эмоциональное напряжение. 48% женщин и 44% мужчин чувствуют себя истощенными.

Почти две трети женщин (62%) стремятся тратить на работу как можно меньше времени. Аналогичная картина наблюдается среди мужчин (61%).

Каждая вторая женщина (52%) испытывает на работе тревогу и депрессию. Среди мужчин тревогу и депрессию на работе испытывают 46% респондентов.

Почти половина опрошенных женщин (46%) и каждый второй опрошенный мужчина (52%) в условиях переутомления стали эмоционально бесчувственными, работают на автомате и ощущают опустошение при выполнении задач.

47% женщин и 39% мужчин испытывают личностное отчуждение по отношению к коллегам.

Свыше трети респонденток (38%) пожаловались на ухудшение физического самочувствия, такие как головная боль, расстройство сна и проблемы с давлением. Среди опрошенных мужчин на это жаловались 19%.

Более четверти опрошенных женщин (27%) чувствуют себя “загнанными в тупик” — ощущают безвыходность ситуации и хотят сменить работу или профессию. Среди мужчин “в тупике” ощущают себя 19%.

В то же время большинство опрошенных женщин (79%) в той или иной степени довольны своей профессиональной деятельностью и собой как профессионалами. Среди мужчин собой довольны 80%.

Женщины чаще мужчин оценивали уровень стресса на работе как средний (67% женщин против 45% мужчин) или высокий (5% против 3% мужчин). Мужчины, свою очередь, гораздо чаще оценивали уровень стресса на работе как низкий (52% мужчин и лишь 27% женщин).

Фото: Pixabay.com