«У курящих в 3,5 раза выше риск развития язвенной болезни»: врач-гастроэнтеролог рассказала об опасном влиянии курения  на ЖКТ

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Табакокурение — самая распространенная форма зависимости. Потребители табачной продукции подвержены серьезным рискам заболеваний дыхательной и сердечно-сосудистой систем. Также нельзя недооценивать токсическое влияние курения на желудочно-кишечный тракт.

Как отмечают специалисты, у курильщиков рак пищевода и желудочно-кишечного тракта встречается в 4 раза чаще, чем у некурящих людей.

«У курящих людей также в 3,5 раза выше риск развития язвенной болезни. Никотин усиливает выделение желудочного сока, резко возрастает кислотность. У человека возникают неприятные спазмы в животе. Происходят атрофические изменения в слизистых, которые сначала не проявляются какими-либо симптомами, а потом развивается острый гастрит. При отсутствии адекватной терапии он быстро переходит в хроническую форму, — рассказала заведующая гастроэнтерологическим стационарным отделением Самарской городской больницы № 5, кандидат медицинских наук Надежда Язенок. — Токсичные компоненты табака обладают мощным сосудосуживающим действием, нарушают работу печени и желчного пузыря, поджелудочной железы, приводят к застою желчи и желчнокаменной болезни. Возникает риск гепатоцеллюлярной карциномы, панкреонекроза. У курящих людей в 4 раза чаще развиваются язвенный колит и болезнь Крона. Смолы и другие ядовитые компоненты вызывают нарушение перистальтики. Затрудняется отток крови, происходит спазм прямой кишки, что способствует образованию геморроя».

Предупредить развитие различных патологий в желудочно-кишечном тракте, помогут простые правила:

- правильно питайтесь — отказаться от жирного, жареного, острого, копченого, других вредных и трудноусвояемых продуктов

- соблюдайте режим труда и отдыха

- поддерживайте физическую активность

- не занимайтесь самолечением

- контролируйте массу тела

- ежегодно проходите медицинский осмотр

- откажитесь от всех вредных привычек и придерживайтесь здорового образа жизни.

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