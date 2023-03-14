Я нашел ошибку
Главные новости:
Сызранские полицейские встретились с представителями служб безопасности ТЦ и крупных гипермаркетов
Сызранские полицейские встретились с представителями служб безопасности ТЦ и крупных гипермаркетов
Власти объяснили повышение цен на картофель в Самарской области
Власти объяснили повышение цен на картофель в Самарской области
Травматологи – самые дефицитные врачи в Самарской области
Травматологи – самые дефицитные врачи в Самарской области
Самарчанка незаконно перегородила общий коридор в новостройке
Самарчанка незаконно перегородила общий коридор в новостройке
В Самарской области полицейские провели антинаркотические мероприятия в образовательных организациях
В Самарской области полицейские провели антинаркотические мероприятия в образовательных организациях
Самарчанка мошенничала при получении выплат
Самарчанка мошенничала при получении выплат
ЕС продлил действие антироссийского санкционного списка
Бассейновые управления Росводресурсов готовы к пропуску половодья
Бассейновые управления Росводресурсов готовы к пропуску половодья
Наверх
Самара  0 °C, Тольятти  -1 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 75.46
-0.48
EUR 80.61
0.21
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
«ЭнергосбыТ Плюс» провел День клиента в Самарской области
В Пестравке на льду реки Большой Иргиз прошли межрайонные соревнования по подлёдному лову рыбы
Александр Лифанов из Самарской области победил в первом этапе международного турнира по современному пятиборью
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Травматологи – самые дефицитные врачи в Самарской области

14 марта 2023 11:55
56
Травматологи – самые дефицитные врачи в Самарской области

Служба исследований hh.ru, платформы онлайн-рекрутинга в России, проанализировала вакансии и резюме врачей и выяснила, каких именно узких специалистов в Самарской области больше всего не хватает.

Дефицит медиков остается одной из наиболее острых проблем в сфере здравоохранения: на одну вакансию в сфере «Медицина, фармацевтика» в Самарской области приходится всего 0,9 резюме, а на одну вакансию врача – 0,3 резюме.

Самые дефицитные

Рейтинг самых дефицитных врачебных специальностей в Самарской области возглавили травматологи – на одну вакансию приходится всего 0,05 резюме. Немногим лучше ситуация с эндоскопистами и реаниматологами (по 0,06), анестезиологами и офтальмологами (по 0,07), неврологами и онкологами (по 0,08).

Наиболее высокий (но все равно далекий от нормы) уровень конкуренции за рабочие места наблюдается только среди стоматологов-ортопедов – 3,2 резюме на вакансию.

Сегодня самые востребованные врачи в Самарской области – терапевт и невролог, к этим специализациям относятся по 9% от всех вакансий врачей на конец февраля. На втором месте – педиатры (8%), на третьем – анестезиологи и реаниматологи (по 7%).

Реже всего работодатели региона искали отоларингологов, трансфузиологов и флебологов – в каждом случае за последний полный месяц было открыто лишь по одной вакансии.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Здравоохранение
Травматологи – самые дефицитные врачи в Самарской области
14 марта 2023  11:55
Травматологи – самые дефицитные врачи в Самарской области
56
При трудоустройстве специалисты получили выплаты в размере 1,5 млн и 750 тысяч рублей.
13 марта 2023  21:47
В подразделениях Сызранской больницы ведут прием пациентов участники программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер»
375
Рабочие группы сформулируют конкретные мероприятия по достижению целей проектов, методически сопровождать их деятельность будут эксперты ЦНИИОИЗ.
13 марта 2023  21:38
Специалисты разработали 12 новых проектов по развитию здравоохранения в Самарской области
370
Здесь проведен капитальный ремонт: обновлены интерьер и фасад, заменены инженерные коммуникации — системы отопления, водо- и энергоснабжения.
13 марта 2023  15:46
В поселке Восточный Большечерниговского района обновлен офис врача общей практики
384
Медработники приглашают всех жителей посетить поликлиники с профилактической целью.
13 марта 2023  14:10
За 2 месяца этого года диспансеризацию и профилактический медосмотр прошли более 140 тысяч жителей региона
471
В начале марта жители Самарской области стали больше болеть ОРВИ и гриппом
13 марта 2023  13:29
В начале марта жители Самарской области стали больше болеть ОРВИ и гриппом
335
Роспотребнадзор сообщил о случаях заболевания корью в нескольких регионах России.
13 марта 2023  13:21
Роспотребнадзор сообщил о случаях заболевания корью в нескольких регионах России
329
Конференция посвящена 100-летию Самарского областного кожно-венерологического диспансера.
10 марта 2023  18:33
В Самаре проходит конференция дерматовенерологов и косметологов Самарской области
908
Обновленная поликлиника в Нефтегорске – комфортные условия для пациентов и медработников.
10 марта 2023  17:10
В центральной районной больнице Нефтегорска провели капитальный ремонт
824
Прививка БЦЖ надежно защищает наших маленьких пациентов от тяжелого распространенного туберкулеза.
10 марта 2023  14:54
Детский фтизиатр минздрава СО: огромную роль в истории детского туберкулеза сыграла вакцинация – прививка БЦЖ
858
Весь список
Новости медицины
Его эффективность проверена на COVID-19, но в перспективе такие молекулярные машины могут быть адаптированы для выявления и других вирусов.
26 октября 2022  22:44
Ученые Университета ИТМО в Санкт-Петербурге создали наноробота из молекул ДНК для обнаружения вирусов
5381
9 апреля 2021  10:25
Вызов нарколога на дом – профессиональная помощь специалиста в Москве и области
16954
Весь список
В центре внимания
17 марта в Самаре будет проводиться распределение свободных мест в детсадах
14 марта 2023  11:00
17 марта в Самаре будет проводиться распределение свободных мест в детсадах
125
В Самарской области состоится совместный прием Уполномоченным по правам человека и главным судебным приставом региона
14 марта 2023  10:39
В Самарской области состоится совместный прием Уполномоченным по правам человека и главным судебным приставом региона
114
13 марта состоялось совещание в рамках парламентской координационной группы по вопросам СВО, которую возглавляет первый вице-спикер Совфеда Андрей Турчак.
13 марта 2023  20:27
Дмитрий Азаров представил опыт региона по организации отпуска бойцов на парламентской координационной группе по вопросам СВО
1097
Губернатор поручил главам муниципалитетов провести завтрашний день на проблемных участках, лично контролировать работу служб и к вечеру доложить о текущей ситуации.
13 марта 2023  18:42
Главы городов и районов Самарской области доложили губернатору о борьбе с паводком
351
Жителей Самарской области приглашают принять участие во всероссийском конкурсе проектов «Моя семья – моя Россия»
13 марта 2023  11:44
Жителей Самарской области приглашают принять участие во всероссийском конкурсе проектов «Моя семья – моя Россия»
710
Весь список