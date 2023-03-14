Травматологи – самые дефицитные врачи в Самарской области

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Служба исследований hh.ru, платформы онлайн-рекрутинга в России, проанализировала вакансии и резюме врачей и выяснила, каких именно узких специалистов в Самарской области больше всего не хватает.

Дефицит медиков остается одной из наиболее острых проблем в сфере здравоохранения: на одну вакансию в сфере «Медицина, фармацевтика» в Самарской области приходится всего 0,9 резюме, а на одну вакансию врача – 0,3 резюме.

Самые дефицитные

Рейтинг самых дефицитных врачебных специальностей в Самарской области возглавили травматологи – на одну вакансию приходится всего 0,05 резюме. Немногим лучше ситуация с эндоскопистами и реаниматологами (по 0,06), анестезиологами и офтальмологами (по 0,07), неврологами и онкологами (по 0,08).

Наиболее высокий (но все равно далекий от нормы) уровень конкуренции за рабочие места наблюдается только среди стоматологов-ортопедов – 3,2 резюме на вакансию.

Сегодня самые востребованные врачи в Самарской области – терапевт и невролог, к этим специализациям относятся по 9% от всех вакансий врачей на конец февраля. На втором месте – педиатры (8%), на третьем – анестезиологи и реаниматологи (по 7%).

Реже всего работодатели региона искали отоларингологов, трансфузиологов и флебологов – в каждом случае за последний полный месяц было открыто лишь по одной вакансии.