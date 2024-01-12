Тольяттинский врач рассказала о видах и правилах физической нагрузки в зависимости от возраста

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Главный внештатный специалист министерства здравоохранения Самарской области по спортивной медицине, главный врач Тольяттинского врачебно-физкультурного диспансера Марина Щипакина:



"Воспитание приверженности к занятиям физической культурой следует начинать с детства. И здесь помогают семейные прогулки, совместные пробежки, активные игры и утренняя зарядка.



Для людей среднего и старшего возраста самое простое и доступное средство оздоровления — ходьба. Регулярная ходьба повышает функциональные возможности организма.



Оздоровительный бег укрепляет иммунную систему, увеличивает уровень гемоглобина крови и улучшает настроение за счет синтеза эндорфинов. Полезен бег в медленном темпе продолжительностью не менее 20 минут в день.



Разработаны примерные схемы физической нагрузки в зависимости от возраста:



- детям необходимо не менее 1 часа в день посвящать активной деятельности средней интенсивности, в том числе зарядке. А также не реже 3 дней в неделю полноценно заниматься спортом.



- взрослые должны не менее 2-5 часов в неделю заниматься физическими упражнениями средней интенсивности. Это может быть утренняя гимнастика, ходьба, плавание, катание на лыжах, танцы или прогулки. А 1,5- 2,5 часа в неделю необходимо выделить на тренировки высокой интенсивности - бег, футбол, волейбол и т.д.



Режим физической активности должен соответствовать уровню тренированности вашего организма. Умеренная аэробная физическая активность снижает риск преждевременной смерти, развития ишемической болезни сердца, артериальной гипертонии, сахарного диабета II типа и остеопороза. Кроме того, нагрузки укрепляют способность организма противостоять инфекционным болезням. Главное — регулярно уделяйте время своему здоровью".