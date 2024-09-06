Тольяттинский врач рассказала о правилах питания при заболеваниях кожи

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Заведующая клинико-диагностическим отделением Тольяттинского кожно-венерологического диспансера Кристина Смирнова:



"Часто провоцирующий фактор в развитии кожного заболевания — это результат нарушения питания.



Кожные покровы тесно связаны с работой всего организма и, в особенности, пищеварительной, эндокринной и нервной систем. Поэтому одним из важных этапов в лечении является диета. Именно изменения в питании являются основой терапии. Соблюдение строгой диеты зачастую позволяет сократить сроки лечения заболевания.



Основные задачи лечебного питания:

Повышение защитных сил организма.

Восполнение потерь белка, витаминов, и минеральных солей.

Дезинтоксикация организма. Уменьшение явлений воспалительной экссудации, улучшение окислительных процессов.



Основные принципы диетотерапии при заболеваниях кожи:

- Рекомендуется дробный режим питания, включающий 4-6 разовые приемы пищи. Последний прием пищи не позднее, чем за 2 часа до сна.

- При выраженном обострении заболевания в первые 3-4 дня назначается гипокалорийная протертая диета. Исключаются все продукты, на которые сам пациент отмечает развитие аллергических реакций.

- Исключаются простые сахара.

-Исключается сдоба, свежий дрожжевой хлеб. Рекомендуется хлеб из цельного зерна, подсушенный.

- Исключаются продукты с высокой антигенной потенцией - яйца, цитрусовые, клубника, ананасы, курица, шоколад, натуральный кофе, какао, колбасные изделия, рыба, крабы, манная крупа, креветки, томаты, орехи, грибы, молоко и сливки.

- Восстановление баланса микронутриентов. Особенное внимание необходимо обратить на нормализацию содержания витаминов С,Р,А,Е, группы В, солей кальция. Необходимо достаточное введение в рацион фруктов и ягод (зеленых яблок, черники, сливы, клюквы, белой смородины, крыжовника, вишни), овощей (кабачков, капусты, огурцов, тыквы, репы, брюквы).

- Ограничение количества поваренной соли до 5-7 г/сут.

- Ограничение экстрактивных веществ - исключаются крепкие мясные бульоны, супы готовятся вегетарианские или на втором бульоне.

-Ограничение продуктов, богатых пуринами: не рекомендуются мясные субпродукты ( печень, почки, мозги, язык), мясо молодых животных (цыплята, телятина), бобовые (горох, бобы, фасоль, чечевица).

- Обеспечение правильной технологической обработки продуктов и лечебных блюд, ограничение продуктов со свойствами неспецифических раздражителей (перца, горчицы, других пряностей, острых и соленых продуктов, исключение жареных блюд, консервированных продуктов, копченостей).



Диетотерапия — это краткосрочный результат. Для сохранения здоровья и профилактики обострений необходимо формирование правильного пищевого поведения".

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