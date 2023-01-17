Тольяттинский врач рассказал, что происходит с сосудами при погружении в ледяную воду

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Врач — сердечно-сосудистый хирург Тольяттинской городской клинической больницы № 2 им. В.В. Баныкина Александр Карповский объясняет:

- Реакция организма человека на погружение в ледяную воду – это стрессовая реакция, которая сопровождается резким выбросом стрессовых гормонов — адреналина и кортизола. Это приводит к спазму периферических сосудов, централизации кровотока, подъему артериального давления и учащению дыхания. Сердечно-сосудистая система подвергается при этом значительной нагрузке, что может привести к неприятным последствиям.

Например, у людей с ишемической болезнью сердца повышенная нагрузка на сердечную мышцу может спровоцировать приступ стенокардии вплоть до развития острого инфаркта миокарда и даже остановке сердца.

У гипертоников погружение может спровоцировать развитие гипертонического криза.

У людей с атеросклерозом сосудов головного мозга резкий подъем артериального давления при погружении в холодную воду может приводить к разрушению атеросклеротической бляшки и формированию тромба в мозговых артериях или к разрыву мелких сосудов, а значит к развитию инсульта.

Как известно, коронавирус повреждает стенки сосудов. У людей, перенесших эту коварную инфекцию, длительное время могут сохраняться последствия, в том числе и воспаления сосудистой стенки мелких сосудов. Такие сосуды могут не справиться с нагрузкой, что тоже может привести к сосудистой катастрофе.

Поэтому всем, кто переболел COVID-19, и всем нашим пациентам с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы, мы рекомендуем воздержаться от погружения в прорубь, чтобы сберечь здоровье и не допустить опасных последствий, сообщает пресс-служба минздрава СО.

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