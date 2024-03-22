Тольяттинский врач педиатр рассказала о профилактике сезонных вирусных инфекций

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Главный внештатный специалист педиатр министерства здравоохранения Самарской области по г.о. Тольятти, главный врач Тольяттинской городской детской клинической больницы Светлана Гаршина:



«Выделяют инфекционные заболевания управляемые методами иммунопрофилактики и неуправляемые.



К управляемым инфекциям относятся:

туберкулез

вирусный гепатит В

коклюш

дифтерия

столбняк

полиомиелит корь

краснуха

паротит и др.



Профилактика этих заболеваний заключается в вакцинации детей с первых дней жизни в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок, устанавливающим сроки и порядок их проведения. Если ребенок вакцинирован – он надежно защищен от инфекций.



К неуправляемым инфекциям относятся сезонные респираторные вирусные и острые кишечные инфекции.



Для профилактики сезонных вирусных инфекций у детей необходимо:

соблюдать санитарно-эпидемиологические нормы

вести здоровый образ жизни

соблюдать режим дня

сбалансированно питаться

ежедневно уделять время физической активности

избегать контакта с инфекционными больными».

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