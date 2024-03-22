Тольяттинский врач педиатр рассказала о профилактике сезонных вирусных инфекций

Главный внештатный специалист педиатр министерства здравоохранения Самарской области по г.о. Тольятти, главный врач Тольяттинской городской детской клинической больницы Светлана Гаршина:
«Выделяют инфекционные заболевания управляемые методами иммунопрофилактики и неуправляемые.
К управляемым инфекциям относятся:
туберкулез
вирусный гепатит В
коклюш
дифтерия
столбняк
полиомиелит корь
краснуха
паротит и др.
Профилактика этих заболеваний заключается в вакцинации детей с первых дней жизни в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок, устанавливающим сроки и порядок их проведения. Если ребенок вакцинирован – он надежно защищен от инфекций.
К неуправляемым инфекциям относятся сезонные респираторные вирусные и острые кишечные инфекции.
Для профилактики сезонных вирусных инфекций у детей необходимо:
соблюдать санитарно-эпидемиологические нормы
вести здоровый образ жизни
соблюдать режим дня
сбалансированно питаться
ежедневно уделять время физической активности
избегать контакта с инфекционными больными».
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