Тольяттинский врач о факторах риска развития кожных болезней и основных правилах профилактики

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Ранняя весна — время обострения таких хронических заболеваний кожи, как атопический дерматит, псориаз, экзема, розацеа.



О факторах риска развития кожных болезней и основных правилах профилактики рассказал главный врач Тольяттинского кожно-венерологического диспансера, кандидат медицинских наук, ассистент кафедры кожных и венерических болезней СамГМУ Евгений Васильев-Ступальский:



«Наиболее часто обострения атопического дерматита наблюдаются именно ранней весной и поздней осенью. У детей это заболевание может впервые проявиться в период сезонных изменений погоды — после переохлаждения или перегрева в теплой одежде.



Обострение кожных заболеваний весной обусловлено рядом факторов:



переменчивая погода и переохлаждение (повреждение эпидермиса приводит к спазму капилляров, что способствует появлению микротрещин, раздражений и развитию дерматологических болезней),



сухой воздух в помещениях с центральным отоплением и в транспорте,



общее снижение иммунитета (ОРВИ, погодные условия, авитаминоз),



неправильно подобранная одежда,



недостаточное количество солнечного света, что вызывает дефицит витамина D и, как утверждается в ряде исследований, провоцирует обострение псориаза и других болезней,



сопутствующие заболевания (вирусные и бактериальные инфекции, проблемы с желудочно-кишечным трактом, сахарный диабет).



Поговорим об общих мерах профилактики заболеваний кожи. В первую очередь, необходимо устранить выраженные факторы риска, которые при определенных условиях — стрессе, ослаблении иммунитета, чрезмерных нагрузках — могут привести к возникновению, обострению и рецидиву заболевания.



Придерживайтесь гипоаллергенной диеты: исключите из рациона цитрусовые, шоколад, соления, морепродукты и другие потенциальные аллергены.



Уделяйте время уходу за кожей (гипоаллергенная одежда, соблюдение правил личной гигиены), перед выходом на улицу на открытые участки кожи наносите защитный крем.



Чаще проводите влажную уборку дома.



По назначению врача-дерматовенеролога принимайте антигистаминные средства, витаминные комплексы, увлажняющие и заживляющие мази и кремы.



Откажитесь от употребления алкоголя. Спиртные напитки не только воздействуют на структуру кожи и сосудов, но и нарушают ее иммунную функцию. Повышается риск обострения таких хронических кожных заболеваний, как псориаз, экзема, розацеа, а также возникновения злокачественных новообразований кожи – базальноклеточной карциномы и плоскоклеточного рака кожи.



Будьте внимательны к своему здоровью!».

Фото: минздрав СО