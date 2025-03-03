Тольяттинский врач-гинеколог: «ОРВИ могут стать причиной развития серьезных осложнений у беременной женщины и ребенка»

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Главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии г.о. Тольятти, заведующая женской консультацией Тольяттинской городской поликлиники №1 Юлия Тимофеева:

"Наибольшую опасность при беременности вирусы представляют на ранних сроках гестации, когда происходит формирование органов и систем малыша. Поэтому в этот период особенно важны благоприятные условия для вынашивания.

Но и во втором, и в третьем триместрах ОРВИ являются опасным заболеванием, которое может представлять угрозу для матери и ребенка. Вирусные инфекции, которыми мама заразилась во время беременности, могут стать причиной развития у ребенка заболеваний дыхательной системы, различных неврологических нарушений и не только.

Также наблюдается взаимозависимость влияния вирусной инфекции на вынашивание ребенка и наоборот – беременность утяжеляет течение ОРВИ.

Преждевременные роды у будущих матерей, перенесших острые респираторно-вирусные инфекции, происходят в несколько раз чаще, чем у здоровых женщин.

Если у вас есть симптомы ОРВИ, немедленно обратитесь за помощью к врачу. Самолечение, бесконтрольное употребление лекарств и использование народных средств может нанести вред вашему здоровью и здоровью ребенка.

Правильная профилактика ОРВИ позволяет беременной женщине защитить себя и своего ребенка от возможных последствий заболевания, сократить вероятность осложнений и сохранить здоровье».

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