Тольяттинские врачи спасли жизнь роженице и малышу

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Врачи Тольяттинской городской клинической больницы №5 при родоразрешении женщины с диагнозом полное предлежание плаценты применили метод временной остановки кровотока по артериям матки с помощью эндоваскулярных технологий. Это помогло сохранить жизнь матери и ребенку, а также репродуктивную функцию.



Операция называется "Временная баллонная окклюзия внутренних подвздошных артерий". Это высокотехнологичный способ профилактики кровотечения у пациенток, которые относятся к группе высокого риска по профузному кровотечению и инвалидизации.



"Основная задача - временно перекрыть кровоток после извлечения ребенка и предотвратить обильное кровотечение из матки, сохранив жизнь роженице. Методика известна, но в стране применяется редко, для нее нужен как минимум хороший ангиограф и подобный операционный опыт. У нас в больнице благодаря национальному проекту "Здравоохранение" есть самое современное оборудование. Также мы с коллегами постоянно совершенствуем свои знания и навыки, осваивая новые методики", - рассказал заведующий отделением по рентгенэндоваскулярным методам диагностики и лечения Николай Фальбоцкий.



Он совместно с коллегами заведующей акушерским обсервационным отделением № 2 Евгенией Мартыновой, заведующим родовым отделением Александром Ляпиным успешно провели сложную операцию.



"Методика подразумевает эндоваскулярное введение в просвет артерии, питающей матку, специальных баллонов, с помощью которых мы перекрываем кровоток в сосудах после того, как извлечен ребенок. После сокращения матки они убираются и кровоток полностью восстанавливается. Тем самым все риски кровотечения минимизируются. Таким образом мы обеспечиваем не только благоприятные роды, но и даем возможность стать еще раз мамой в будущем", - пояснил Николай Фальбоцкий.



В настоящее время женщина и малыш чувствуют себя хорошо и выписаны домой.

Фото: минздрав СО/Алексей Коновалов